Un nuevo test de personalidad: ¿con cuál de sus 4 categorías te identificas?



19/09/2018 - 15:44:49

BBC.- A nadie le gusta ser etiquetado, a menos, por supuesto, que se trate de test de personalidad.



Con miles de cuestionarios disponibles en internet, la mayoría de nosotros no puede resistirse a tratar de descubrir el secreto detrás de quiénes somos.



Sin embargo, no todas las pruebas tienen mucha base científica para respaldarlas.



Qué tipo de preguntas te hacen para aceptarte en Mensa, la sociedad de Coeficiente Intelectual más grande y antigua del mundo



Ahora, sin embargo, luego de analizar los resultados de diferentes test de este tipo realizados a más de un millón de personas, investigadores de Estados Unidos aseguran haber clasificado cuatro tipos distintos de personalidad.

Las bases



Definir las características de la personalidad ha fascinado a los humanos durante miles de años.





No obstante, el problema de todo test es que terminan encasillando a las personas, cuando la mayoría de nosotros somos más complejos que cualquier clasificación.





A los psicólogos les gusta observar los "rasgos" del carácter que nos definen y que nos convierten en ciertos "tipos" de personas.



El equipo, de la Universidad Northwestern, asegura que hay cinco rasgos principales "comúnmente aceptados por los psicólogos de todo el mundo, conocidos como "Océano" (por sus siglas en inglés)".



Apertura: tu curiosidad natural, ya sea que esté abierto a nuevas experiencias y a aprender nuevas cosas.



Conciencia: cuán considerado o confiable eres.



Extraversión: cuán extrovertido, asertivo y sociable eres.



Afabilidad: su preocupación por otras personas, cuán comprensivo y considerado eres.



Neuroticismo: la probabilidad de inestabilidad emocional, cambios de humor, sentirse deprimido, solo, enojado o triste.



Luego, los investigadores examinaron los datos de más de 1,5 millones de personas que habían participado en diferentes tests de personalidad y comenzaron a trazar cómo funcionaban en ellos los cinco rasgos mencionados anteriormente.



El equipo afirma que los hallazgos habrían sido imposibles antes de Internet, ya que ahora es mucho más fácil analizar grandes bases de datos.

Los cuatro tipos



El estudio, publicado en la revista Nature Human Behavior, indica que tras el análisis de esos cinco rasgos se definieron cuatro "tipos" de personalidad.

1. El ejemplar



"Estas son personas que son agradables, ", señala el autor principal de la investigación, el profesor Luis Amaral.



"No son neuróticos y tienen una mente abierta", describe.



Generalmente, también alcanzan elevadas puntuaciones en los otros cuatro rasgos.



2. El egocéntrico



Esta es casi la imagen contraria del ejemplar, de acuerdo con los especialistas.



"Estas son personas que no trabajan duro, son desagradables, no son de mente abierta. Son extrovertidos", explica Amaral.

3. El reservado



"Tienen un bajo neuroticismo y baja apertura", según el científico.



Sin embargo, es probable que sean concienzudos y agradables.

4. El promedio



Es probablemente el tipo de personalidad de la mayoría de nosotros y que se ajusta a lo que los expertos consideran una persona "típica".



Clasifican ligeramente por encima del promedio en neuroticismo y extroversión, pero presentan menores resultados en sus índices de apertura.



"Hay muy poco que decir sobre el promedio", responde de forma terminante Amaral.

Cambios con la edad



Los investigadores también consideran que los tipos de personalidad pueden cambiar con la edad.



Y dado que todos los encuestados podían hablar inglés y tener acceso a una computadora con internet, es probable que la mayoría fuera de países occidentales.



Los investigadores desean ampliar su investigación para estudiar si estos tipos de personalidad aplican a diferentes idiomas y culturas.