Médico Fernández: Dios salve a Bolivia de estos delincuentes con corbata



19/09/2018 - 12:18:32

El médico Jhiery Fernandez, encarcelado casi cuatro años por un crimen que segura que no cometió, mediante una carta manuscrita, acusó a tres fiscales y tres jueces de ser los autores del “peor crimen que se ha podido cometer: SENTENCIAR A UN INOCENTE”. "Dios salve a Bolivia de estos delincuentes de corbata", concluye en su carta.



Fernández fue acusado por la Fiscalía de violación al bebé Alexander en 2014 y luego fue condenado a 20 años de cárcel por el Tribunal 10º de Sentencia. Sin embargo, recite mente se conoció un audio en que la jueza Petrona Patricia Pacajes admitió que era inocente y que hubo presión para sentenciarlo.



En su carta, difundida por ATB, el médico afirmó que atravesó por “la peor pesadilla y terror” al ser acusado de violación. “En cada audiencia pude ver el servilismo de un par de fiscales quienes a toda costa buscaban un culpable, una sentencia y no así la verdad”, escribió.



Identificó como autor intelectual de su caso al fiscal general Ramiro Guerrero y, como autores materiales, al fiscal departamental Edwin Blanco y la fiscal de materia Susana Boyán. Asimismo, mencionó como coautores a los jueces Petrona Pacajes, Roberto Mérida, Gladys Guerrero, quienes lo sentenciaron.



“A través de esta carta como único medio que tengo para gritar y denunciar mi indignación contra todo el sistema judicial y los fiscales encabezados por el autor intelectual de este horrendo crimen que se dio a la luz en ese audio el fiscal Ramiro Guerrero, y sus autores materiales Susana Boyán Tellez y Edwin Blanco Soria



Denuncio el manoseo y la profunda nausea a todo el sistema judicial, en especial a los jueces que intervinieron en mi caso, tanto en la etapa preparatoria como en el juicio oral, Petrona Pacajes, Roberto Mérida, Gladys Guerrero como coautores. Hoy quienes deberían estar presos son estos sujetos, ellos sí son un peligro para la sociedad”



Lamentó que durante el juicio era una “víctima muda”, porque las autoridades judiciales habían declarado reserva en el caso, al tratarse de un menor de edad. Señaló que para él fue juzgado por “verdugos” que le dieron “sentenciad e muerte en vida”.



Entre las irregularidades del proceso, Fernández indicó hubo amenazas y presión de los fiscales que llevó incluso a las lágrimas a los testigos, todo a vista y paciencia del tribunal.



“No puedo contener las lagrimas y la rabia y la impotencia de cómo destruyeron mi futuro, mis anhelos, mis sueños confinado entre cuatro muros gritando mi inocencia



Tengo ira de ver que estos “defensores de la justicia y la verdad” son capaces de destruir vida, familias enteras y tener el cinismo de presentarse a cargos públicos”.



Agradeció y pidió bendiciones para la persona que difundió el audio y, además, pidió ayuda a la ciudadanía e instituciones para buscar justicia.



El caso se basó en un informe forense realizado por Ángela Mora, quien certificó que el bebé Alexander había sufrido violación, sin embargo, en el audio de la jueza Pacajes se señala que no hubo tal delito y que la forense se equivocó, pero la Fiscalía la protegió, porque sería pareja del Fiscal General, e insistió en buscar un culpable.