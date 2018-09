Bartolinas: Esos jueces y fiscales no sirven, deben irse a su casa

Erbol.- “Lamentablemente ese tipo de autoridades electas de jueces y fiscales no sirven en nuestro país, tienen que ir a descansar a su casa y no pueden llevar adelante ese tipo de justicia”. Así la ejecutiva de la Confederación de Mujeres “Bartolina Sisa”, Secundina Flores, manifestó su posición respecto a la crisis de la justicia en el país tras revelaciones en el caso Alexander.



Flores acusó a los malos jueces y fiscales de “hacer quedar mal a nuestro” país y de no acompañar el pensamiento del presidente Evo Morales de cambiar la justicia nacional.



“Con ese pensamiento esta nuestro presidente Evo Morales para cambiar la justicia pero lamentablemente los jueces, fiscales no nos ayudan, no nos colaboran, no tienen esa conciencia de cambiar, de hacer justicia como debe hacer”, dijo.



Señaló, por ejemplo, que la juez del caso Alexander es una de las que debe irse a descansar a su casa o dedicarse a otra coca. Agregó que “por supuesto” se debería investigar al fiscal Edwin Blanco y a otros involucrados.