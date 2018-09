Achumani: construyen viaducto que baja tiempo de viaje en 50%



19/09/2018 - 12:09:01

Página Siete.- La construcción del viaducto San Ramón, en inmediaciones de la calle 29 de Achumani, reducirá los tiempos de viaje de 5,9 minutos a 2,1 minutos por la zona. La obra ayudará a disminuir el congestionamiento vehicular en este barrio.



El objetivo del proyecto “es tener un segundo corredor para la interconexión en este sector en el macrodistrito (...), disminuir los tiempos y las distancias en el recorrido y elevar los niveles de servicio de la actual red vial”, explicó Revilla.



En la actualidad, la calle 29 es la única vía de acceso a la parte alta de Achumani. Los motorizados que se dirigen a Huayllani, Kellumani, Campo Verde, La Suiza 1, Suiza 2, entre otros, deben pasar por este punto.



En horas pico, los motorizados circulan a una velocidad de 20 kilómetros por hora, informó el secretario municipal de Infraestructura Pública, Rodrigo Soliz, según una nota de prensa.



La obra incluye las construcciones de un viaducto, de un distribuidor vehicular y el mejoramiento de la avenida Costanera hasta la parte superior del complejo del club The Strongest.



Una vez construido el viaducto, todos los vehículos que pasen por este punto no solamente tendrán la avenida The Strongest para circular, también podrán ir por detrás del complejo del club hasta unirse al viaducto y terminar en la avenida Francia.



La empresa constructora inició ayer los trabajos y el plazo para la construcción del viaducto es de 324 días calendario. “En menos de un año es que estará terminado el proyecto en su conjunto” afirmó Revilla.



La obra fue adjudicada mediante una licitación pública. A inicios de julio se firmó el contrato entre la comuna paceña y la empresa Constructora Petricevic SA Copesa por un monto de 18,2 millones de bolivianos.



Características del proyecto



El viaducto San Ramón unirá las avenidas Francia y Costanera. Tendrá dos carriles para ambos sentidos y una longitud de 88 metros aproximadamente.



Además, el proyecto establece la construcción de un distribuidor vial y una rotonda, en el sector conocido como “la barqueta”, en la Costanera.



La avenida Costanera, que en la actualidad es empedrada, será asfaltada hasta la calle 36 de Achumani.



En los tres componentes del proyecto se intervendrá en una longitud de 600 metros.



También se realizará el cambio de alcantarillados pluvial y sanitario sobre la avenida , en coordinación con la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS).



El viaducto contará con aceras inclusivas, con rampas para la circulación de personas con discapacidad y accesos al asilo San Ramón.



Desde ayer se realiza la instalación de faenas que son los lugares que ocupará la empresa para utilizar como depósitos de acero y agregados.