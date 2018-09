Mesa afirma que no hablará de política ni candidatura hasta el 1 de octubre

19/09/2018 - 12:07:41

El Día.- El expresidente Carlos Mesa señaló en entrevista con Erbol que hasta el 1 de octubre no se referirá a cuestiones de política y tampoco dirá si será o no candidato en las elecciones de 2019, porque considera que la prioridad en este momento es que los bolivianos esperemos unidos el fallo de la Corte de La Haya en la demanda marítima.



“Mientras el tema del mar sea la cuestión fundamental, y esto termina el primero de octubre, yo no voy a hacer ninguna referencia a mi punto de vista político, a lo que haré o dejaré de hacer, si voy o no a ser candidato, porque creo que lo esencial en este momento es establecer que la política de Estado, que estamos a tan pocos días de resolver históricamente, es prioridad, para mí en particular como portavoz de la causa marítima”, dijo el expresidente.



Consultado Carlos Mesa si luego del primero de octubre, sabremos si continuará como vocero de la causa marítima o si será candidato presidencial, respondió que ambas cosas no son incompatibles.



“No son cosas incompatibles, el hecho de que uno pueda tomar o no una decisión política no elimina en ningún momento el compromiso absoluto que yo tengo con la causa marítima. Ahora bien, la invitación que recibí del Presidente tenía que ver con esta fase del proceso, el Presidente podrá decirme muchas gracias o podrá pedirme que contribuya en adelante a la estructura de una estrategia posterior, es un tema en el que yo como persona estoy absolutamente dispuesto, independientemente del lugar que ocupe dentro o fuera de la política”, explicó Mesa.