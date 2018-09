Padre de Jhiery responde a Blanco: Sus palabras ya no tienen valor, es un personaje oscuro

19/09/2018 - 12:06:50

Opinión.- Los padres del médico Jhiery Fernández y su defensa legal reaccionaron indignados por las recientes declaraciones del fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, quien apareció ante los medios de comunicación para asegurar que el galeno fue condenado con pruebas, puso en duda la credibilidad del polémico audio y anticipó que seguirán surgiendo otros elementos de "dudosa procedencia".



"De este fiscal podemos esperar todo porque él está totalmente amañado, sus palabras ya no tienen valor porque se inventa cosas, nosotros no hemos pasado a los medios el audio (en el que se revela la inocencia de Jhiery), nosotros nos hemos desayunado el lunes con esta noticia, entonces, sus palabras ya no tienen valor ni son sostenibles, él sólo protege la mentira, siempre estuvo al lado de la mentira, es un personaje oscuro", manifestó Félix Fernández, padre del médico sentenciado a 20 de prisión por el caso del bebé Alexander.



Cristian Alanes, abogado de Jhiery, agregó que sorprende las declaraciones de Blanco y remarcó que al margen del audio que se difundió el lunes, en el proceso judicial no se demostró científicamente la culpabilidad del médico.



"No estamos indicando que sea verídico o falso este audio porque lo único que hace es sustentar todo lo que nosotros hemos demostrado en el juicio y nos sorprende escuchar al doctor Blanco indicando que ellos actuaron objetivamente para demostrar la ´culpabilidad´ de Jhiery", lamentó el jurista, en entrevista con el programa "No Mentirás".



La madre de Jhiery, Norma Sumi, pidió ayuda a todos los bolivianos para luchar contra el actual sistema judicial, que comete muchos errores en los procedimientos y termina sentenciando a inocentes.

"Señores padres de familia, hoy nos está pasando a nosotros, mañana les puede pasar también a ustedes, nuestra justicia está mal, esta justicia sólo hace daño y todavía Edwin Blanco quiere ser fiscal general, yo no tengo nada contra él, pero me da mucha rabia que lo haya acusado injustamente a mi hijo, yo quisiera que toda Bolivia se dé cuenta qué clase de autoridades tenemos", afirmó con lágrimas en los ojos.



Asimismo, los padres del médico volvieron a pedir a inmediata liberación de su hijo, mientras los recursos judiciales, presentados por su defensa, continúan en proceso a la espera de que las autoridades judiciales finalmente concedan la cesación de su detención.