Científicos explican por qué llegaron a su fin las civilizaciones antiguas



19/09/2018 - 11:07:27

RT.- Un equipo de científicos internacionales liderado por Jacob Freeman, de la Universidad Estatal de Utah, ha descubierto que las civilizaciones antiguas que existieron en los últimos 10.000 años perecieron debido a procesos de globalización: la ruina de una civilización provocaba la debacle de otras en cadena. El estudio en cuestión fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.



Los investigadores emplearon la datación de radiocarbono y registros históricos para medir el consumo de energía por parte de las sociedades humanas en diferentes épocas ―desde hace unos 10.000 a 400 años― descubriendo que las civilizaciones antiguas estuvieron involucradas en la globalización más de lo que se pensaba. También midieron los niveles de sincronización entre las mismas, es decir, el proceso en que florecieron y cayeron de manera simultánea.



Según recoge RIA Novosti, el estudio estableció que la globalización pudo contribuir a la caída de muchas civilizaciones por su vulnerabilidad a los cambios ambientales. "Cuanto más estrechamente conectados e interdependientes nos volvemos, más vulnerables somos a una gran crisis social o ecológica en otro país, que se extiende a nuestro país", comentó el investigador Erick Robinson, citado por el portal EurekAlert. "Cuanto más sincronizados estamos, más ponemos todos nuestros huevos en una sola canasta y nos adaptamos menos a los cambios imprevistos".



Otro miembro del equipo de investigación, Jacopo Baggio, señaló que el ascenso y la caída de las sociedades parece ser una parte inherente de la civilización. "Nuestra información se detiene hace 400 años, cuando ha habido un gran cambio de las economías orgánicas a las economías de combustibles fósiles. Sin embargo, las tendencias de sincronización similares continúan aún hoy en día, más teniendo en cuenta las interdependencias de nuestras sociedades".