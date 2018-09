Científicos establecen una nueva clasificación de tipos de personalidad



19/09/2018 - 11:01:12

RT.- Investigadores de la Universidad del Noroeste (Illinois, EE.UU.) revisaron los datos de más de 1,5 millones de personas con los que determinaron cuatro tipos generales de personalidad: promedio, reservado, modelo a seguir y egocéntrico, según muestra su estudio publicado en la revista Nature Human Behaviour.



Tras analizar los cuestionarios completados por participantes de todo el mundo, los resultados señalaron 16 tipos de personalidad, que los científicos redujeron después a cuatro basados en cinco rasgos de carácter: neuroticismo (tendencia a experimentar emociones negativas como ira, preocupación o tristeza), extraversión (tendencia a ser sociable), receptividad (apertura a nuevas ideas y experiencias), amabilidad (tendencia a llevarse bien con otros) y meticulosidad (tendencia a seguir las normas y a ser cuidadoso y laborioso).



Estos son los cuatro tipos de personalidad y sus características principales:



Promedio



Los individuos con este tipo de personalidad tienden a ser más neuróticos y extrovertidos, al mismo tiempo que no suelen estar abiertos a nuevas experiencias.



Reservado



Estas personas no son consideradas neuróticas, sino emocionalmente estables, aunque no son ni receptivas ni particularemente extrovertidas.



Modelo a seguir



Este grupo está formado por personas con bajo nivel de neuroticismo y elevados niveles en los otros cuatro rasgos de carácter. Son confiables, buenos líderes y están abiertos a nuevas ideas y experiencias.



Egocéntrico



Se trata de individuos centrados en sí mismos y con una alta extraversión, pero tienden a una mostrar una menor apertura, meticulosidad y amabilidad.



Pese a esta categorización, los investigadores apuntan que cuando las personas maduran, a menudo sus tipos de personalidad cambian. Por ejemplo, los varones son más egocéntricos en la juventud, pero con los años tienden a perder ese rasgo.



De acuerdo con los científicos, los resultados de este estudio pueden ser útiles para las personas responsables de evaluar a potenciales candidatos laborales.