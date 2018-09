Las dos Coreas acuerdan erradicar la amenaza de guerra en la península



19/09/2018 - 08:14:45

RT.- El presidente surcoreano, Moon Jae-in, y su homólogo norcoreano, Kim Jong-un, firmaron una declaración conjunta como resultado de su tercera cumbre, celebrada en Pionyang.



Por otra parte, los jefes de defensa de ambos países firmaron a su vez un pacto militar, según comunicó a los periodistas el secretario de prensa del presidente surcoreano, Yoon Young-chan. El acuerdo fue suscrito por el ministro de Defensa surcoreano, Song Young-moo, y el norcoreano No Kwang-chol, en presencia de los presidentes de ambas naciones.



Medidas para reducir la tensión



La reunión de este miércoles entre ambos líderes se celebró en formato "tete-a-tete" en la residencia "Paekhvavon", para invitados de honor. Al comentar los resultados de la cumbre, Moon Jae-in señaló que Seúl y Pionyang acordaron erradicar la amenaza de guerra en la península coreana. Agregó que Kim Jong-un visitará Seúl hacia finales del año y que su visita será un momento crucial en las relaciones intercoreanas.



Moon señaló que ambos mandatarios aspiran a convertir la zona desmilitarizada en un área de paz, y que pronto comenzarán los trabajos para reconectar las vías férreas y las carreteras transfronterizas, objetivo que deberá cumplirse para finales de año.



Entre otras medidas para reducir la tensión en la península coreana, se plantea la creación de un comité conjunto, formado por representantes del mando militar de ambos países.



"Una era de paz y prosperidad"



Kim, por su parte, indicó al final de la reunión que el acuerdo alcanzado en la cumbre de Pionyang permitirá "avanzar a una era de paz y prosperidad", mientras que el pacto militar ayudará a desnuclearizar la península.



Pionyang desmantelará objetos nucleares y de misiles



La declaración conjunta entre ambos líderes también reza que Corea del Norte desmantelará por completo el polígono de misiles Tongchang-ri y permitirá la visita de observadores internacionales.



Al mismo tiempo, Pionyang acordó cerrar por completo el reactor nuclear experimental que mantiene en el centro nuclear de Yongbyon, ubicado en la provincia Pyongan del Norte.



"De acuerdo con el espíritu de la declaración conjunta entre Corea del Norte y Estados Unidos, Pionyang expresó su intención de tomar medidas adicionales, como el desmantelamiento completo de la instalación nuclear en Yongbyon", afirma el documento.



Asimismo, Seúl y Pionyang acordaron enviar una delegación conjunta a los Juegos Olímpicos 2020 y presentar una oferta en común para acoger la competición en 2032.



Una zona libre de ejercicios militares



El pacto militar prevé la creación de una zona de 80 kilómetros en los mares Amarillo y del Japón, donde no se llevarán a cabo ejercicios militares.



En torno a la línea de demarcación entre las dos Coreas se establecerá una zona libre de ejercicios militares terrestres y fuego de artillería. También se creará una zona de vuelo, para evitar colisiones de aviones, y se reducirá el número de puestos fronterizos.



En relación con estos hechos, el analista internacional Francisco José Fernández-Cruz ha comentado a RT que Washington no está interesado en una verdadera reunificación de la península coreana.



El experto en geopolítica Fernando Moragón ha compartido con RT su opinión sobre este nuevo acercamiento entre las dos Coreas.