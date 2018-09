Mujer que acusa a Kavanaugh de abuso sexual pide investigación del FBI



19/09/2018 - 08:12:02

VOA.- Los abogados de Christine Blasey Ford informaron este martes en la noche que primero quiere una investigación del FBI sobre su denuncia de que el juez Brett Kavanaugh, nominado republicano a la Corte Suprema, la asaltó sexualmente décadas atrás.



Explicaron que ella quiere cooperar con el Comité Judicial del Senado de EE.UU. y testificar el lunes, como está programado, pero indicaron que días después de que se hiciera pública la denuncia y su identidad, ha sido víctima de "hostigamiento e incluso amenazas de muerte".



Su familia ha tenido que reubicarla, afirmaron.

En duda la confirmación del nominado de Trump para la Corte Suprema



En una carta enviada al presidente del Comité, el senador Chuck Grassley, los abogados explicaron que una investigación por parte del FBI "debe ser el primer paso para abordar las acusaciones."



"Una investigación por parte de los cuerpos de seguridad reaseguraría que los hechos y los testigos en este asunto son evaluados de manera no partidista, y que el comité está completamente informado antes de realizar cualquier audiencia o tomar cualquier decisión", indican en la carta.



Ford, una profesora universitaria de California, acusó a Kavanaugh de atacarla e intentar quitarle la ropa después de haber tomado durante una fiesta en los suburbios de Maryland en 1982.



Kavanaugh ha negado la acusación.



Trump @POTUS : "El FBI ya ha hecho seis investigaciones sobre Kavanaugh... y ha demostrado que mi nominado es impecable"". https://t.co/71qMGo5kd9 pic.twitter.com/tPOEC42xLq

— Voz de América (@VOANoticias) September 18, 2018



El martes por la mañana el presidente Donald Trump afirmó que el FBI no debería investigar las acusaciones de agresión sexual hechas por la profesora.



Al ser consultado acerca de si pediría a la Oficina Federal de Investigaciones que abra su verificación de antecedentes sobre Kavanaugh, Trump indicó que: "No creo que el FBI realmente deba involucrarse porque no quieren involucrarse. Si quisieran hacerlo, ciertamente lo harían, pero como saben, dicen que esto no es realmente lo suyo".