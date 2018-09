La Academia tiene la difícil misión: ganar fuera de casa



19/09/2018 - 08:06:17

Página Siete.- Luego de cuatro victorias consecutivas como local, Bolívar tiene la difícil misión de ganar fuera de casa, en los partidos que sostendrá en Santa Cruz este jueves y en Potosí el domingo por el torneo Clausura.



“Se vienen dos pruebas complicadas en Santa Cruz y Potosí”, reconoció el delantero Marcos Riquelme, a tiempo de recordar que los cuatro últimos juegos que ganaron fueron en la ciudad de La Paz.



Los celestes hasta el momento disputaron cuatro compromisos fuera de casa, en los cuales sólo pudieron ganar uno y los otros tres se cerraron con derrotas.



En el debut en el Clausura se midieron con Royal Pari en el estadio Tahuichi y luego de ir ganando el encuentro los celestes terminaron perdiendo por 4-2.



Luego les tocó jugar con San José en el estadio Jesús Bermúdez, encuentro que finalizó con el 3-2 favorable a la “V” azul.



La única victoria fuera de casa la lograron ante Universitario en el estadio Patria. 3-1 quedó ese partido, pero luego volvieron a perder ante Nacional Potosí por un contundente 6-1.



Después de ese compromiso llegó la recuperación para los celestes, que hasta ahora ganaron cuatro duelos en el estadio Siles.



“Primero tenemos que pensar en el jueves. Sabemos que no le podemos ganar a Guabirá y ellos vienen golpeados porque son varias fechas que no pueden ganar”, destacó el argentino.



Añadió que tienen que pensar en una victoria para mantenerse cerca de los punteros y más considerando que éstos juegan como locales y es posible que se queden con las tres unidades.



El cuadro celeste ya tiene su cronograma para incursionar en Santa Cruz y Potosí. Estará fuera de la ciudad hasta el lunes.



La Academia partirá hoy a Santa Cruz (14:30). El jueves se medirá con el equipo azucarero y el viernes, luego de trabajar en predios de Blooming, se trasladará a Sucre, donde el sábado se entrenará. Después de mediodía el equipo irá a la Villa Imperial para quedar a la espera del juego.



En cuanto al equipo, por lo observado en los entrenamientos el técnico Alfredo Arias repetirá ante Guabirá el once que le ganó a Destroyers el pasado fin de semana.



Una vez más Pablo Pedraza será quien cubra la plaza de contención ante la baja de Pedro Azogue y Leonel Morales.



En la práctica de ayer se puso énfasis en la definición y presión en zona rival.



Los celestes



Sin bajas Después del juego con Destroyers, los celestes no tienen jugadores lesionados, todos están en condiciones de alternar en el duelo del jueves en el estadio Tahuichi.

Recuperación Pedro Azogue realiza una labor diferenciada. Al jugador le extrajeron una placa de la clavícula izquierda. Mauricio Prieto y Martín Smedberg también están al margen del plantel.