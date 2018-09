Wilstermann y Aurora en un nuevo capítulo, con realidades diferentes



19/09/2018 - 08:04:42

Los Tiempos.- Wilstermann y Aurora volverán a enfrentarse hoy (20:30) en su casa, el estadio Félix Capriles, en un nuevo capítulo del clásico cochabambino, que encuentra a ambos clubes con realidades completamente diferentes.



Por un lado Wilstermann, que, tras su victoria (0-2) ante Universitario, logró escalar hasta la quinta posición y, aunque aún se encuentra a ocho puntos del líder Royal Pari, volvió a ponerse en pelea por el bicampeonato, cuando aún faltan 16 fechas por disputarse.



Al otro lado de la vereda se encuentra Aurora, que tuvo un importante impulso anímico tras su victoria (1-0) ante Guabirá, puntos de oro que le permiten alejarse un poco de la zona del descenso de categoría. Aunque en posiciones opuestas de la tabla y en busca de objetivos diferentes, ambos necesitan de los tres puntos.



Wilstermann los necesita para poder acercarse más a los líderes del torneo y no perderles la pisada; mientras que a Aurora le urgen los puntos para seguir alejándose de la zona del descenso de categoría, en una pelea aparte que tiene con Real Potosí y Universitario.



Para el partido de hoy el técnico aviador tiene a todos sus jugadores a disposición, aunque algunos están saliendo de lesiones, por lo que quizás no los ponga en primera fila para este cotejo, que todos lo quieren jugar.



El delantero Ricardo Pedriel, ya recuperado, trabaja con el resto del grupo y está a disposición del técnico; otro que fue dado de alta es Serginho, quien sin embargo, estuvo más de un mes fuera de las canchas, motivo por el que su inclusión en el cotejo queda en duda.



Por su parte, el plantel popular llega motivado por su reciente triunfo sobre Guabirá (1-0), el pasado fin de semana.



Para este compromiso, el DT Marcos Ferrufino ensayará tres variantes a diferencia del cotejo ante los azucareros.



El retorno de Caleb Cardozo al once titular será una de las principales novedades en el Equipo del Pueblo. Su presencia obligó a Ferrufino a mover a Erick Cano al mediocampo en lugar de Vladimir Castellón, mientras que Jaime Cornejo correrá por la otra banda en sustitución de Sergio Moruno.



Con la urgencia de sumar las unidades en juego, el cuadro popular saldrá a matar o morir ante su clásico rival regional.







El clásico valluno vuelve al estadio Félix Capriles después de más de cuatro años. La última vez fue en abril de 2014.







EL CAPRILES SE ABRE PARA LOS DOS



Tanto Wilstermann como Aurora tuvieron la oportunidad de entrenar en el campo principal del estadio Félix Capriles.







OPINIONES



"Estamos muy contentos de volver a nuestra casa. Con todo respeto, nosotros esperamos sacar un buen resultado”. Alex da Silva. Capitán de Wilstermann.



"Sabemos que será un compromiso duro y complicado, ya que un clásico es siempre así. Espero tener un buen rendimiento”. Agustín Cousillas. Arquero de Aurora.