La U no le teme a la jaula del Tigre

19/09/2018 - 08:01:21

Correo del Sur.- Sin nada que perder. Así encarará Universitario el partido de esta noche frente a The Strongest, el segundo mejor clasificado del Torneo Clausura de la División Profesional. El cotejo está programado para las 20:30, en el estadio Hernando Siles.



Consciente de que debe sumar la mayor cantidad de puntos para escapar de la zona del descenso de categoría, el DT Adrián Romero alineará un equipo ofensivo para visitar la jaula del Tigre.



“Sabemos que The Strongest es un equipo muy difícil, pero nosotros estamos preparados para hacer un buen partido en La Paz”, manifestó el estratega estudiantil en el cierre de los entrenamientos ayer, en la cancha auxiliar del estadio Patria.



Romero sabe que si bien resta un largo camino por recorrer en el Clausura, al que le quedan 16 fechas por jugar, debe buscar puntos en todas las canchas y no solamente en el Patria.



En ese sentido, para jugar en La Paz utilizará el mismo dibujo táctico que el domingo, cuando como local cayó 0-2 a manos de Wilstermann; es decir, un 1-4-4-2.



Y es que a la “U” no le queda otra que sumar todo lo que se pueda. Su situación en la tabla acumulada es bastante complicada, se ubica penúltima con 17 puntos, los mismos que Real Potosí pero con un mejor gol diferencia (-24 contra los -45 del lila).



Su derrota lo alejó del antepenúltimo, Aurora, que con su victoria sobre Guabirá, alcanzó al azucarero con 21 unidades.



Con estas consideraciones, Universitario anuncia que se presentará en el Hernando Siles con un argumento ofensivo, buscando el arco rival y un resultado positivo.



El DT Romero practicará algunos cambios con relación a la pasada fecha. La expulsión de Edwin Rivera y la sanción por acumulación de tarjetas amarillas de Mijail Avilés, obligarán al técnico a adecuar a Jorge Ayala en la zona de contención y retroceder a Ricardo Verduguez al lateral izquierdo; también ingresará desde el inicio Rodrigo Borda, que la pasada fecha jugó su primer partido del torneo.



The Strongest, por su parte, también está obligado a ganar, pero para no perderle pisada al líder Royal Pari.







20:30

Es la hora del partido entre The Strongest y Universitario.



Otros partidos - Hoy, miércoles



En Oruro

19:30

San José - Nacional P.



En Cochabamba

20:30

Wilstermann - Aurora