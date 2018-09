Jhiery Fernández: Blanco quiso hacerme firmar mi culpabilidad



19/09/2018 - 07:56:25

El Diario.- El fiscal del Distrito La Paz, Edwin Blanco, ingresó al penal de San Pedro, haciéndose pasar por tramitador, para lograr que Jhiery Fernández firmara una carta que no leyó. En otra ocasión, tiempo atrás, intentó también hacerle firmar su culpabilidad siendo él inocente, relató el médico en entrevista con EL DIARIO.



“Escuchaba las conferencias de prensa que daba Blanco, en las que decía que yo era culpable, que tenían mi perfil psicológico, cuando nunca me hicieron una pericia psicológica”, relató el galeno.



“Un día, me dijeron que me buscaban, salí y era el fiscal Blanco, me dijo que me ayudaría, me quería hacer firmar algo que ni leí y le dije que no lo haría, ya que antes él trató de hacerme firmar un documento en el que me inculpaba, para ayudarme, expresaba, y obviamente no lo hice porque soy inocente”.



“Entonces hubo unos gritos, el policía se acercó y yo le dije que era el Fiscal que me quería hacer firmar un documento y el policía le preguntó por qué entró al penal como notificador y no se identificó como Fiscal, a lo que Blanco no respondió nada. Para ese entonces, con ese encierro seguro pensaron que me debilitaría y firmaría cualquier cosa, pero pasó todo lo contrario me hice más fuerte y si tengo que morir lo haré luchando”, expresa Fernández, mostrando seguridad en su semblante.



“Pasaron como tres meses y me querían hacer una pericia psicológica cuando Blanco dijo, ante los medios, que tenía ya mi perfil y que era pedófilo, entonces le dije que demuestre lo que dijo y no respondió”.



POR LAS BUENAS O LAS MALAS



“Llegó otro día y el policía me dijo que tenía que ir al Instituto de Investigaciones Forenses (Idif), yo le dije que no fuimos notificados y que mi abogado no está presente, pero el policía me dijo: ‘Doctor tengo la instrucción de sacarlo a las buenas o a las malas, por favor, ayúdeme yo no quiero lastimarlo’, entonces accedí a salir, porque me dijo también que él me protegería y no dejaría que me toquen”.



“Al salir, encontré a Blanco sentado en la banqueta esperando mi salida, y nos fuimos. Ya en el IDIF llegó mi abogado, allí me querían hacer pruebas de semen, delante de todos los presentes, querían bajarme los pantalones y por supuesto no quise porque a mí, el día de los hechos, me han tomado muestras de mis partes íntimas, han colectado mis prendas y allí no han encontrado absolutamente nada ni en las más de 12 pericias en genética y biología. Blanco aprovechó eso y como siempre salió a los medios a dar su versión”.



“Ahora piden que mi sentencia sea la máxima, ¿basados en qué? No lo sé, la Fiscalía dice que a mis 11 años intenté violar a mi prima de 7 años. Ella vivía en La Paz y yo en Oruro, sólo hace unos años atrás vine, supuestamente aquello ocurrió hace ya más de 20 años y la pregunta es si pasó eso por qué en todo ese tiempo nunca ella o su familia hablaron nada”.



MOFA



La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, en conferencia de prensa, relató ayer incidentes de su reunión con el fiscal del Distrito La Paz, Edwin Blanco. Este, en tono burlesco, dijo que debería “agradecerle porque el médico Jhiery Fernández fue sentenciado sólo a 20 años de prisión y no a 30”.



“Blanco, en tono de burla me dijo: me sorprende que vengas con esto si ya es cosa juzgada. Más bien yo tengo aquí todo el informe de esa reunión. Me dijo: ‘más bien me tienes que dar gracias, porque en vez de 30 años le ha tocado 20’, entonces yo todo eso lo tengo escrito con pruebas y con testigos, no tengo audios ni videos, pero sí personas que vieron todo eso”, relató Carvajal con lágrimas de impotencia.



Carvajal manifestó que en esa reunión el Fiscal Departamental se comprometió a pasarle pruebas que demuestran que Fernández vejó sexualmente a Alexander. Sin embargo, esta justificación documentada jamás fue enviada.



HABLA BLANCO



De su parte, el fiscal distrital Edwin Blanco, en conferencia de prensa, aseguró ayer que se colectaron pruebas suficientes no por parte de una autoridad, sino de tres jueces colegiados.



“La comisión de fiscales ha presentado pruebas suficientes que han servido para generar convicción en las autoridades jurisdiccionales”, dijo.



Asimismo, manifestó que las pruebas no se resuelven gritando o estando en la calle, sino con recursos de apelación o casación, si alguien se siente agraviado.



“Dentro de la prueba que se ha presentado no solamente hay actas en la que este médico se niega a tomarse las muestras y hacerse las pericias que él tanto reclama. Segundo, no olviden que hay antecedentes de una agresión sexual a una familiar de esta persona y otros elementos que han sido presentados y valorados”, aseveró.



Puso en duda la credibilidad el audio que correspondería a la juez del Tribunal Décimo de Sentencia, Patricia Pacajes. “Cómo podemos dar credibilidad o veracidad a un audio de quién no sabemos (su identidad) ni tenemos certeza, todo acto de prueba que ingresa al procedimiento para ser valorado por la autoridad jurisdiccional, tiene un procedimiento”, agregó.



APOYO A FERNÁNDEZ RECHAZO A FISCALES



Médicos, familiares, amigos y población se volcó en unánime apoyo a favor del médico Jhierey Fernández, sobre quien pesa una dudosa sentencia condenatoria de 20 años, dictada con carencia de prueba plena y en rechazo a las múltiples explicaciones ofrecidas por el Fiscal Edwin Blanco.



Por su parte, el abogado de la Aspdh, Franco Albarracín, reveló que en 2015 se reunió con el entonces viceministro de Justicia Diego Jiménez, actualmente Viceministro de Transparencia, a quien le explicó las irregularidades del juicio, pero “lamentablemente no hizo nada, absolutamente nada al respecto”, relató.



“El Ministerio de Justicia quiere lavarse las manos. Sin embargo, también tiene responsabilidad en todo el seguimiento de este caso”, sostuvo el abogado defensor de los derechos humanos.



Asimismo, Albarracín refirió que en mayo pasado la Asamblea de Derechos Humanos se reunió con el fiscal departamental, Edwin Blanco, quien les dijo que deberían estar contentos de que se sentenció a Jhiery Fernández sólo a 20 años de cárcel.



El abogado anuncio que, en estricto apego a la normativa, se acudirá a instancias internacionales para que las entidades estatales respondan por su responsabilidad, en el injusto encierro de casi cuatro años que se aplica al médico.