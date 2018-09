La cobertura total del Seguro Único de Salud tardará 5 años



19/09/2018 - 07:54:08

Página Siete.- La cobertura total del Seguro Único de Salud, que busca atender todas las prestaciones de salud desde una consulta externa hasta una cirugía compleja, se tardará en implementar desde tres hasta cinco años. Este sistema gratuito se pondrá en funcionamiento en los centros de salud de primer, segundo y tercer nivel del país, informó ayer el viceministro de Salud, Álvaro Terrazas.



“Nuestro objetivo es llegar al 100%, desde un resfrío hasta una cirugía oncológica de alta complejidad. Pensamos cubrir absolutamente todo y el plazo que nos vamos a establecer también durante los encuentros de salud es con un mínimo de tres años y un máximo de cinco años para llegar al 100%”, informó la autoridad gubernamental.



Hace dos semanas, el presidente Evo Morales informó que la implementación del Seguro Único de Salud se realizará a partir de 2019 y contará con una inversión inicial de 200 millones de dólares del Tesoro General de la Nación (TGN).



El viceministro de Salud explicó que esa propuesta se ejecutará gradualmente desde enero del próximo año. Se atenderá en primera instancia a las enfermedades con mayor demanda y prevalencia en el país.



“(...) Cubriremos la consulta externa, el seguimiento, el diagnóstico y el tratamiento. Hay patologías que quizá inicialmente en sus tratamientos no serán cubiertos al 100%, dejo claro esto”, aclaró.



Indicó que entre las principales prestaciones de salud estarán oncología infantil, área a la que se tiene previsto una cobertura total desde el inicio de la implementación del seguro.



“Una de las prioridades que tiene el presidente Evo Morales es el tema de cáncer pediátrico. En ese marco, se recopila la información para tomar acciones y más adelante se pretende cubrir el 100% de los gastos”, precisó.



Detalló que “entrarán otras enfermedades como las comunes, el Chagas y el dengue, que tienen alto impacto en el país. Este elemento paquetario lo estamos trabajando en este momento, pero estimamos superar las 1.500 prestaciones en general, con diferentes grados de cobertura”, sostuvo.



Respecto al colapso que actualmente hay en los centros de salud, principalmente en los de tercer nivel, la autoridad aseguró que se realizará un reordenamiento en la atención a los pacientes.



Terrazas sostuvo que los hospitales de tercer nivel se encargan de enfermedades de poca relevancia como los resfríos, los cuales deben ser atendidos en los establecimientos de primer nivel. “Además se pondrá orden en el recurso humano”, remarcó.



Aporte de municipios



En cuanto al presupuesto económico que se invertirá para el Seguro Único de Salud , sostuvo que los municipios deben invertir “todo o más” del 15,5% del presupuesto asignado por coparticipación tributaria.



Remarcó que con el presupuesto de las alcaldías y con la inversión del TGN (200 millones), se tiene un total de 409 millones de dólares para la implementación del seguro. “El 15,5% es el tope para que los municipios inviertan en salud, si pueden más sería mucho mejor. Hay municipios que invierten sólo el cinco o el 10% de su presupuesto, pero también hay alcaldías que usan todo”, dijo Terrazas.



Agregó que a las gobernaciones, si bien no cuentan con un presupuesto de coparticipación tributaria, se les asigna recursos para que inviertan en temas de salud.



El viceministro informó que el lunes 24 de septiembre se iniciarán en Oruro los encuentros denominados “Por la Salud y la Vida”, en los que se debatirá el proyecto de la implementación del Seguro Único de Salud, con diferentes sectores de la población.



Cada encuentro se desarrollara por dos días. La Paz es el segundo departamento y el encuentro se desarrollará el 26 y 27. En Pando, será el 28 y 29. Y en Santa Cruz se efectuará el 29 y 30 del mismo mes. En Potosí, el 1 y 2 de octubre; en Cochabamba, el 3 y 4; en Beni, el 5 y 6; en Chuquisaca, el 6 y 7 y en Tarija el 8 y 9.



Alcalde paceño pide el proyecto de salud



El alcalde de La Paz Luis Revilla informó ayer que aún se espera que las autoridades nacionales informen a los gobiernos municipales sobre las características y detalles del financiamiento del Seguro Único de Salud que se prevé aplicar desde enero de 2019.



“Hemos pedido a través de la Federación de Asociaciones Municipales que nos hagan llegar el proyecto para conocerlo y ver en qué grado los municipios tienen su participación en ello”, sostuvo.



La autoridad indicó que mientras se erogue los 15,5% para el área de salud, con el Sistema Integral de Salud, no habrá dificultades.



“Pero si hablamos de recursos adicionales, por supuesto que nos van a generar dificultades”, advirtió el burgomaestre.