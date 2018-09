Ante falta de ductos, desfogan agua de Misicuni y familias la aprovechan



19/09/2018 - 07:52:55

Los Tiempos.- Los pobladores y agricultores cercanos al río Chijllahuiri, que pasa por los municipios de Tiquipaya, Quillacollo y Colcapirhua, recibieron con sorpresa y alegría el agua que se desfoga desde la cuenca de la hidroeléctrica del Complejo Múltiple Misicuni ante la falta de ductos para dotar de este servicio al eje.



Los vecinos de la zona realizaron acequias provisionales para canalizar el agua para el riego de sus cultivos.



“Ha venido el agua casi rebalsando y eso he aprovechado para regar mis cultivos, aquí tengo maíz y brócoli”, manifestó un agricultor de El Paso en Quillacollo, José Fuentes. A través de una visita, Los Tiempos verificó el desfogue de agua desde la hidroeléctrica de Misicuni, a través de un canal unido al río Chijllahuiri.



Según un trabajador de la planta de tratamiento de agua de Jove Rancho, ubicada a escasos metros de la hidroeléctrica, el agua comenzó a desfogarse desde el sábado. Antes, el presidente de Misicuni, Jorge Alvarado adelantó que se tomarían previsiones para evitar el rebalse de la represa de



Misicuni, entre ellas la generación de electricidad a través de la Empresa Nacional de Electricidad Bolivia (ENDE) y la dotación de agua a regantes.



“Estamos viendo cómo disminuir la cantidad de agua que hay en la represa, porque en las próximas lluvias puede haber el riesgo que se llene completamente. Como previsión, estamos planificando dar agua para riego”, informó el sábado en un acto en la Gobernación. Añadió que se gestiona la coordinación con los municipios de Quillacollo y Tiquipaya, ya que éstos presentan la mayor cantidad de terrenos de cultivos.



Los Tiempos intentó comunicarse, sin éxito, con Alvarado para saber el motivo del desfogue reciente y repentino desde la hidroeléctrica. A pesar del desfogue improvisado de agua, los comunarios agradecieron recibir este recurso hídrico.



“Recién esta mañana está bajando el agua, y estamos aprovechando. Gracias a Dios que nos ha llegado esto”, anunció una vecina de El Paso, Carmen Fuentes. Ella y su familia aprovecharon para lavar ropa y regar sus cultivos. Comúnmente pagan 12 bolivianos por hora de agua que reciben de un pozo comunal. Detalló que usa este servicio seis horas al día.



En tanto, el gerente de Misicuni, Leonardo Amaya, manifestó que hoy podría dar detalles sobre el hecho.



A través de un recorrido por el afluente, se identificó que el rastro de agua llegaba hasta el kilómetro nueve y medio de la av. Blanco Galindo en el municipio de Colcapirhua.



Observaciones



La asambleísta Lizeth Beramendi (Único) calificó de un “atentando” el desfogue, aparentemente sin planificación, desde la hidroeléctrica.



“Si están soltando agua hacia el río que está al lado de la hidroeléctrica de Misicuni, y no quieren dar agua a los regantes que ya tienen canales de riesgo para que se abastezcan, eso sería una noticia alarmante”, apuntó.



La legisladora sostuvo que ENDE, maneja de manera hermética la información sobre el funcionamiento de la hidroeléctrica de Misicuni.



“Mi persona ha solicitado una audiencia con el gerente de ENDE hace más de mes y medio, y no hay respuesta”, comentó y agregó que realizaría una inspección en la zona.







Tres municipios beneficiados. La liberación de agua desde la hidroeléctrica de Misicuni es aprovechada por agricultores de Tiquipaya, Colcapirhua y Quillacollo.







108 MILLONES DE M3 EN MISICUNI



Según el último informe del presidente de Misicuni, Jorge Alvarado, la represa acumula a la fecha 108 millones de metros cúbicos de agua.



A partir de esta capacidad, se prevé consumir al menos 10 millones de metros cúbicos hasta fin de año.



En tanto, Misicuni dota de 750 litros por segundo al Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) de un total de 1.500 litros por segundo que dispone para distribución de agua en el municipio de Cercado. Alvarado mencionó que se podría dotar mayor cantidad desde Misicuni, pero esto significaría la ruptura de las tuberías de Semapa, que no tienen amplia capacidad.