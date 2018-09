Cochabamba: Sube el valor de bienes que están cerca de 4 obras del Tren Metropolitano 



19/09/2018 - 07:52:05

Opinión.- "Lote a tres cuadras de la estación del Tren Metropolitano de Cochabamba", "Terreno sobre la vía del tren", "Casa en el radio del tren". Ese medio de transporte que se construye en el departamento, así como otras tres obras públicas, túnel de El Abra, la Villa Suramericana y la Terminal de Buses de Cercado, revalorizaron los bienes inmuebles cercanos.



So pretexto de que "por acá pasará el tren", las propiedades que están en inmediaciones de la línea verde del Tren Metropolitano de Cochabamba (tramo comprendido entre la Estación San Antonio y el municipio de Sipe Sipe) sufrieron variación en sus precios. Un lote que está cerca de los rieles de Colcapirhua, a la altura del kilómetro 6 de la avenida Blanco Galindo, se cotiza hasta en 150 dólares por metro cuadrado. Mientras que en Sipe Sipe, donde será la parada del tren, un terreno está hasta en 30 dólares por metro cuadrado.



Si bien el proyecto aún no concluyó, los bienes inmuebles que están en ese trayecto se revalorizaron, según algunos vecinos. "Mi mamá me heredó un terrenito cerca del riel, yo dije ´en la peor parte me ha tocado´, pero ahora estoy feliz porque por aquí pasará el tren y muchos ya me han ofrecido un buen precio por mi lote", contó una vecina de la zona de Sumumpaya Sur Carmen Uño.



El gerente de la inmobiliaria cochabambina que tiene 32 años de trayectoria Faros, Jhonny Flores, reconoció que ciertos proyectos públicos dan "plusvalía" (el aumento del valor de un objeto o cosa por motivos extrínsecos) a sectores de Cochabamba. Sobre las propiedades que están próximas a la línea verde del Tren Metropolitano, que concluye en Sipe Sipe, opinó que ese municipio "tiene una doble vía con varios carriles, al centro tiene una jardinera con iluminación, es segura, tiene sus rotondas y semáforos. Es espectacular esa carretera. Paralelamente, tendrá un tren (el Metropolitano), entonces automáticamente la zona ya es de primer orden, quiere decir que tiene fácil acceso al transporte y la zona es buena. Tiene abundante agua, paisajes y cultivos".



A eso se suma que Misicuni, próximamente, dotará agua de riego a ese sector, por lo que, en su criterio, "esas zonas son de futuro" y "automáticamente tienen una tendencia a subir en valor".



Explicó que la "plusvalía" se dio también en bienes inmuebles que están próximos al túnel de El Abra.



Según uno de los directivos de la Cámara de Bienes Raíces de Cochabamba (Cebirac) Óscar Sejas, esas obras de gran envergadura no inciden en los precios inmobiliarios. "Estamos atravesando un período de recesión", aseveró, y añadió que esta etapa no durará solo un par de años, sino al menos seis.



No obstante, reconoció que, cuando se anunció que la nueva Terminal de Buses de Cochabamba se emplazaría por la zona de Albarrancho, hubo un incremento en los precios de las propiedades cercanas, pero, al poco tiempo se normalizaron."No hay nada seguro con las inversiones públicas", aseveró Sejas.



OTRAS OBRAS Los bienes inmuebles que están emplazados cerca de la Villa Suramericana, Distrito 15 de Cochabamba (zona de La Tamborada), también son "más cotizados", según el vecino Julio Gonzales. Su familia adquirió una vivienda en La Tamborada cuando concluyó la construcción de ese complejo deportivo. Pagaron 40 mil dólares por un terreno con un par de habitaciones en medias aguas, pero, según le contaron sus vecinos, "antes de que haya la Villa, la dueña estaba pidiendo solo 30 mil".



En criterio de Flores, la Villa Suramericana reúne las condiciones para ser considerada "de primer orden", pero "su entorno no es bueno". Consideró que a las propiedades colindantes les faltan los recursos que tiene ese complejo deportivo, como agua, accesos viales y demás.



REDES SOCIALES El Facebook y WhastApp son redes sociales en las que se usa como "gancho" al Tren Metropolitano de Cochabamba, la Villa Olímpica, la nueva Terminal de Buses o el túnel de El Abra para comercializar propiedades.



En algunos casos, los precios bordean los 150 dólares por metro cuadrado, cuando se trata de lotes. La Cámara de Bienes Raíces de Cochabamba instó a adquirir una propiedad a través de una empresa certificada, que es aquella que tiene el personal certificado para realizar avalúos que determinen el precio real del bien.



Situación



A pesar de que aún no se ratificó la sede de la nueva Terminal de Buses, la zona tentativa (Albarrancho) ya está en la mira de los compradores de bienes.



3 Años



Ese es el proceso que demorará la construcción del Tren Metropolitano de Cochabamba, de acuerdo con información emitida por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Se prevé que en 2020 tendrá más de 80 por ciento de avance.