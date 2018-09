El MAS apunta a ir a las primarias con un solo binomio presidencial



19/09/2018 - 07:46:13

Los Tiempos.- La Ley 1096 de Organizaciones Políticas (LOP) permite a los partidos y alianzas asistir a las elecciones primarias con un solo binomio, lo que para algunos legisladores opositores implicaría que no habrá competencia interna y no profundizará la democracia.



La LOP, en el inciso III del artículo 29 referido a las elecciones primarias, señala que “los partidos políticos y las alianzas podrán inscribir uno o más binomios para la elección primaria, ante el Tribunal Supremo Electoral, hasta sesenta (60) días antes de la elección primaria”.



Al respecto, la diputada Jimena Costa (UD) dijo en su momento que no tiene sentido ir a primarias con un solo binomio, pues la idea es garantizar la participación de varios frentes internos y decidir por uno de ellos.



Sin embargo, el jefe de la Bancada del MAS de la Cámara de Diputados, David Ramos, señaló que las elecciones primarias y la participación de un binomio o más no son una imposición del partido gobernante, toda vez que ese aspecto está establecido en la LOP, documento planteado por el Tribunal Supremo Electoral ante la Asamblea Legislativa.



“La LOP no establece siempre con carácter de obligatoriedad que puedan ser dos, tres o cuatro binomios, sino que también puede plantearse en este caso un binomio que refrende el apoyo de toda la militancia y eso también está establecido, refrendado en este” en la norma electoral vigente, afirmó.



Respecto al por qué llevar adelante unas elecciones primarias cuando solamente se presenta un binomio, el diputado Ramos dijo que en la norma se define la democratización interna de los partidos políticos, toda vez que los militantes sufragarán por sus representantes y dejar de lado la “dedocracia”.



Internas del MAS



A semanas de oficializarse la inscripción de los binomios para las elecciones primarias con miras a las generales de octubre de 2019, el Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene definido el candidato para la presidencia, sin embargo, hay diferencias internas sobre el acompañante, hecho que deberá determinarse entre septiembre y octubre próximos.



La ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, Segundina Flores, al ser consultada por Los Tiempos sobre el binomio del MAS dijo: “No todavía, yo no sé quién habrá definido, de qué puedo hablar no voy hablar sobre eso”.



“Mi organización también ha tenido ampliado la semana pasada, el ampliado nacional sólo apoyó al presidente Evo Morales, pero binomio no hay definición”, sostuvo.



Al respecto, Flores señaló que tiene conocimiento de que unas cuantas federaciones del trópico de Cochabamba hablaron sobre el tema y que presumiblemente habrían definido el binomio.



Sin embargo, varias organizaciones señalaron que el acompañante de Evo Morales podría ser un obrero (de la Central Obrera Boliviana) una mujer (Bartolinas) o incluso se habló del ministro de Gobierno Carlos Romero y del agente en La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé.







PARTIDOS SIGUEN TRAS MILITANTES



Los partidos y organizaciones políticas continúan con el registro de militantes de cara a las elecciones primarias del 27 de enero de 2019.



Vladimir Peña, ejecutivo de Demócratas, informó que la organización recogió 1.500 libros del TSE para duplicar el número de sus militantes inscritos y que el partido presentó una carta a los vocales electorales expresando sus preocupaciones por el proceso. La agrupación busca duplicar sus militantes, de 200 mil a 400 mil.



En tanto, el MAS aceleró el registro en Cochabamba, donde repartió más de 6.000 libros para los militantes.