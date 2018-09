Desafían a políticos a protestar en las calles



19/09/2018 - 07:41:14

El Día.- Los activistas lanzan desafío a los partidos políticos para que salgan a las calles a defender el voto del referéndum del 21 de febrero 2016, en contra de la repostulación de Evo Morales en la presidencia.



Exigen que la militancia de cada organización política se vuelque a las calles y exija a las autoridades nacionales cumplir con lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE), el mandato democrático del 21F y rechazar el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que avala la reelección indefinida y a la vez la nueva Ley de Organizaciones Políticas.



Mientras que desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), insisten en la continuidad de Evo en el Poder Ejecutivo.



Medidas. Cristian Tejada, de Generación 21, lanzó el desafío pregonando a los partidos políticos que destacan el número de militancia que tienen rumbo a las elecciones primarias de enero 2019.



Oki Paniagua, también activista del 21F, cuestionó que los parlamentarios de oposición no jueguen un buen papel en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), por lo que exhortó a que en las calles se hagan escuchar a nivel nacional en defensa del voto ciudadano.



Tejada adelantó que si los políticos no sacan a las calles a sus militantes, serán declarados "Enemigos del pueblo" e iniciarán una lucha frontal contra ellos al igual que contra el partido oficialista MAS. "La misma guerra frontal que le hacemos al MAS se hará también a los políticos de oposición. Si ellos no se manifiestan, serán cómplices de este Gobierno y les vamos a declarar la guerra. Nosotros no pretendemos candidatear a ningún puesto político, queremos el respeto al voto y la democracia", subrayó.



Respaldo. Ningún representante de partidos políticos se pronunciaron al respecto; sin embargo, desde el MAS, el diputado Edgar Montaño, minimizó las protestas que vienen planteando los activistas del 21F.



A su parecer, los activistas de plataformas buscarán ocupar algún cargo en alguna diputación, senaturía para las elecciones generales de octubre 2019. "Es protagonismo que buscan para lograr un espacio en las elecciones generales o subnacionales, ya los vamos a ver en lista de candidatos más adelante", dijo.