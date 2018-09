Colegio de Abogados sobre Edwin Blanco: Implicados en caso Alexander deben retirar sus postulaciones



19/09/2018 - 07:39:41

El Diario.- El Colegio Nacional de Abogados pidió ayer a los postulantes a Fiscal General del Estado, implicados en el audio de la juez Patricia Pacajes y entre ellos el fiscal departamental Edwin Blanco, que retiren sus postulaciones de la comisión legislativa, que precisamente hoy los evaluará de forma escrita.



“Todo va a partir de que se compruebe la originalidad del audio, de comprobarse, personalmente creo que estas personas deben dar un paso al costado, porque deben salir de este problema para administrar el Ministerio Público”, dijo el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Israel Centellas.



El lunes se conoció un audio de la juez Patricia Pacajes, quien en medio de bebidas alcohólicas, sostenía una conversación con dos personas, a quienes aseguró que así como ella, Edwin Blanco conocía de la inocencia del médico imputado de la violación del bebé Alexander; sin embargo, el año pasado Pacajes lo sentenció a 20 años.



Una vez desatado el escándalo, sin descubrir nombres, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, apuntó a dos postulantes a su cargo, que están detrás de la revelación del audio.



Días atrás, EL DIARIO visitó a Fernández en la cárcel de San Pedro, oportunidad en la que reveló que en medio del proceso en su contra, Blanco fue a visitarlo haciéndose pasar por el control policial como notificador para exigirle que firme su declaración de culpa.



“Un día me dijeron que me buscaban, salí y era el fiscal Blanco, me dijo que me ayudaría, y quería que firme algo que ni leí y le dije que no lo haría. Antes él trató de hacerme firmar un documento en el que me inculpaba y obviamente no lo hice porque soy inocente. Entonces hubo unos gritos, el policía se acercó y yo le dije que era el Fiscal que me quería hacer firmar y el policía le preguntó por qué entró al penal como notificador y no se identificó como Fiscal, a lo que no respondió nada”, relató Fernández, imputado y sentenciado a 20 años en prisión, por un delito que no cometió a sabiendas de la juez Patricia Pacajes, que era inocente.



DEFENSA



Tras conocer el audio de la juez, el fiscal Blanco emitió la misma postura de Guerrero y advirtió de la existencia de un consorcio de abogados que está detrás de ese material y que tiene la única finalidad de desprestigiarlo políticamente.



“Sabemos quiénes están detrás de esto. Lamentamos que hayan esos intereses personales y mezquinos, sabemos que hay consorcios de abogados y de otras personas, vamos a llegar a investigar estos extremos”. A la vez, añadió que “el interés de estas personas no es el caso del bebé Alexander o el médico, sino el interés de estas personas es desprestigiarme”, sostuvo la autoridad.



POSTULACIÓN



El fiscal Edwin Blanco presentó su postulación a la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa, que está encargada del proceso de selección del nuevo Fiscal General. En la etapa de impugnaciones, el diputado Rafael Quispe objetó esa candidatura, pero fue rechazado por la Comisión, ya que consideró que carecía de fundamento legal e idoneidad.



El pasado 13 de septiembre, la Comisión inició la lectura de la resolución con las observaciones, pero en plena sesión un grupo de mujeres protestó y exigió que el postulante sea inhabilitado por las diversas denuncias de corrupción y por maltrato familiar que pesan en su contra.



En la evaluación curricular de los perfiles académicos de los postulantes, Blanco obtuvo la calificación de 19 puntos sobre los 40 que esta establecido en el Reglamento de Selección del Fiscal General del Estado. Hoy deberán defender el examen escrito que los habilitará para la fase de entrevista.



El diputado Gonzalo Barrientos, de Unidad Demócrata (UD), espera que la Comisión tome en cuenta todas estas denuncias que pesan contra el postulante y que elijan a la persona que tenga las cualidades para estar al frente de una institución que administra la justicia. Además, que no esté sometido al poder del Gobierno del MAS.



DENUNCIAS



Su colega Wilson Santamaría señaló que Blanco tiene varias denuncias por violencia intrafamiliar, prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución, que pueden complicar su situación. Lamentó que no hayan sido tomadas en cuenta por la Comisión, ya que sólo eran copias simples.



“La Asamblea Legislativa recibió documentos en copia simple que demuestra que el fiscal de distrito de La Paz arrastra una serie de denuncias que no sólo están vinculados a la Ley 348 de violencia intrafamiliar, sino también por prevaricato, por resoluciones contrarias a la Constitución y otros”, puntualizó el legislador.



Rafael Quispe indicó que una de las denuncias en contra de esa autoridad es por encubrir a un exfiscal imputado de violar a su hija. Una segunda demanda es por violencia contra su propia esposa, un tercer proceso por retardación de justicia en el caso Fondo Indígena, que se investiga desde 2015 y hasta la fecha no hay cargo formal para ir a juicio contra los denunciados.



El diputado dijo que la segunda denuncia es porque Blanco no reunía los requisitos, tenía puntajes de calificación bajos y antecedentes de violencia familiar y pese a todo eso fue nombrado Fiscal Departamental.



La última demanda penal contra el fiscal fue por desestimar la investigación en contra de los ministros de Minería, César Navarro; de Justicia, Héctor Arce; el procurador general del Estado, Pablo Menacho; y la exministra de Defensa del Estado, Elizabeth Arismendi, por el caso Quiborax.