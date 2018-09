YPFB garantiza la provisión de gasolina ante filas en estaciones



19/09/2018 - 07:31:24

Página Siete.- Al menos seis estaciones de servicio de La Paz se quedaron sin gasolina y otras registraron largas filas de vehículos para comprar el carburante. La estatal YPFB reportó un “desfase” en la entrega que debería ser superado en la madrugada de hoy.



Según la denuncia de los conductores, las estaciones de servicio Uruguay de la avenida Montes y de las zonas de Achachicala, Calacoto, de la avenida Costanerita y Cota Cota se quedaron sin carburantes mientras que en Chasquipampa las filas de vehículos se extendieron por dos cuadras. Además, reportaron que las cisternas esperaban en la planta de Senkata.



“La distribución no fue normal, parece que hubo un problema de llegada de cisternas. Algo hubo en la planta de Senkata y en este momento (anoche) están esperando para cargar. El Alto está todo un caos, hay también problemas del diésel, las filas son increíbles”, declaró el propietario de una estación de servicio que prefirió no dar su nombre ante el temor de que le quiten sus cupos o lo castiguen por dar la información.



Los datos fueron confirmados por un funcionario de la ANH quien, sin dar su nombre, dijo que: “Todo el personal de la agencia está velando por el buen abastecimieno de la ciudad de La Paz en todas las estaciones de servicio. Estamos en la ANH trabajando y verificando; seguramente en menos de un par de horas se va a solucionar esto”, declaró el funcionario anoche, alrededor de las 21:00.



Otro funcionario de YPFB afirmó, también sin dar su nombre por no estar autorizado, que “hubo algunos problemas logísticos en el despacho. En el tema de diésel se despachó en volúmenes inferiores y me dijeron que se iba a subsanar a partir del miércoles (hoy)”.



Respuesta oficial



El vicepresidente de Operaciones de la petrolera, Gonzalo Saavedra, informó que ayer al mediodía se produjo un “pequeño desfase” en la entrega del producto en los ductos que vienen de Cochabamba.



“En seis de las 69 estaciones de servicio que tiene La Paz se quedaron sin producto. (Esto) ha generado esa alarma en la población. Por tanto, se crearon colas en otras estaciones de servicio y ello nos han generado que se acabe el producto en otras”, declaró el ejecutivo.



Sin embargo, afirmó que ayer por la tarde y en la noche agilizaron las entregas. “En este momento (dijo ayer a las 23:00) están trabajando 24 horas en la planta de Senkata para reponer (el carburante) a todas las estaciones y no tengamos problemas en ninguna de ellas”. También afirmó que las largas colas que se hicieron en las estaciones fueron “innecesarias” como consecuencia de falsas alertas en redes sociales.



“Estamos superando la entrega esta noche (de ayer) y en la madrugada para que la población tenga el combustible en las 69 estaciones de servicio de La Paz”, añadió el directivo.



Se tiene el reporte de que camiones cisternas se fueron a Senkata a recoger el carburante para distribuirlos en la ciudad.