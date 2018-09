El perdonazo facilita la migración de deudores al Régimen Simplificado



El Deber.- Los deudores que se acojan a la ley de regularización tributaria y que estén inscritos en el Régimen General tendrán un beneficio adicional. Estos contribuyentes podrán migrar al Régimen Tributario Simplificado (RTS), donde pagarán desde Bs 47 hasta Bs 200 de impuestos por cada bimestre.



Este régimen establece estas tasas a negocios pequeños con un capital de 12.000 a Bs 37.000 y que tengan ventas anuales que no pasen de Bs 136.000. Si las actividades superan estas cifras, deben inscribirse al Régimen General, donde se paga impuestos más altos.



EL DEBER consultó al equipo de comunicación del Ministerio de Economía para conocer cómo se hará la migración.



De esta cartera de Estado enviaron una respuesta citando el numeral 1 del parágrafo VI del artículo segundo del proyecto.



En estos párrafos, según el ministerio, se deja establecido que permitirá a las personas que no cumplieron sus obligaciones en el Régimen General de Tributación, por estar inscritas en un régimen tributario que no les corresponde, que se facilite el cambio en el Padrón Nacional de los Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales sin el pago de multas.



Habrá poca recaudación



El especialista en temas tributarios Jorge Zogbi recordó que el Régimen Simplificado fue creado de manera transitoria en los años 80, pero que se consolidó con el paso de los años. “Plantear una transferencia de contribuyentes del Régimen General al Régimen Simplificado no podría ser visto como algo positivo por la administración tributaria”, advirtió.



Sostuvo que si bien la norma contiene aspectos positivos por la disminución de la mora impositiva, también “se premia a los malos contribuyentes”.



El economista Julio Alvarado señaló que el ‘perdonazo’ tiene cosas positivas, porque beneficiará a algunos contribuyentes sancionados por el SIN de forma injusta, pero la medida es solo una gota de agua ante las deficiencias del sistema tributario.



“En vez de tratar con guante blanco a los contribuyentes, que en Bolivia no pasan de un 40% de la población económicamente activa, nos tratan como delincuentes, como si fuéramos evasores”, señaló.



Agregó que si se hace esto, será poco lo que se recaudará.



Deuda tributaria y déficit fiscal



En la actualidad, la deuda tributaria sobrepasa los números programados para este año de Bs 22.503 millones de déficit fiscal. Esta cifra puede ser cubierta por la deuda impositiva actual, que alcanza los Bs 29.900 millones. De hecho, según expertos consultados, el Gobierno prevé cubrir el hueco fiscal a través del proyecto de ley de regularización tributaria.



El economista Germán Molina señaló que el principal motivo es recaudar más recursos para cubrir el hueco financiero programado por el Gobierno.



“En términos macros el Gobierno está buscando cubrir el elevado gasto, que desde 2006 hasta 2018 se ha expandido en dos dígitos”, aseguró Molina.



El especialista agregó que “ahora los ingresos han disminuido, pero los gastos del Estado no se han reducido”.



“Para mantenerlos, el Gobierno apela a estas medidas y el consumo del ahorro interno”, afirmó.



Desde 2014, Bolivia arrastra un déficit público que pasó del 3,4% ese año al 7,8% en 2017, y un 8,3% programado para 2018.



Por otro lado, la deuda tributaria llega hasta un 87% de lo recaudado el año pasado.



Aparte del ‘perdonazo’, el SIN programó una recuperación de deuda impositiva de Bs 1.118 millones, a través de actividades técnico-jurídicas (proceso judicial) y por cobranza coactiva (embargos y multas).



PARA SABER



Beneficios

El proyecto de ley fijó dos fechas y una serie de beneficios a los que se pueden acoger los deudores. La primera es hasta el 30 de noviembre de 2018; si los contribuyentes honran su deuda (tributo omitido y mantenimiento de valor) al contado, se condonará el interés y se le reducirá la multa un 95%. La última fecha establecida en la norma es el 28 de febrero de 2019. Todos los que paguen en efectivo tendrán una reducción de hasta un 90% en las sanciones. Esta norma ya fue aprobada en grande y actualmente está en el Senado.