Los empresarios piden revisar la política cambiaria



19/09/2018 - 07:24:45

Opinión.- La Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), luego de realizar un congreso empresarial, resolvió trabajar en siete puntos que afectan al sector productivo y al desarrollo económico de la región.



La actual política cambiaria es uno de los puntos que la FEPC busca poner en agenda ante el Gobierno, con el fin de que el sector exportador sea más competitivo frente a los demás países.



El presidente de la FEPC, Javier Bellott, dijo que es importante hacer un análisis de la política cambiaria, no con el objetivo de que se tenga que devaluar la moneda, sino para buscar otros mecanismos para apoyar al sector exportador del departamento y nacional.



Explicó que el país necesita generar divisas y exportar, por lo que es fundamental discutir esta problemática con el Gobierno.



El gerente de la Cámara de Exportadores de Cochabamba (Cadexco), Víctor Hugo Villarroel, señaló que algunos países de la región, debido a su política cambiaria, devalúan su moneda con el fin de generar mejores condiciones para la oferta de sus productos con una visión exportadora.



“Con la misma cantidad de dólares, uno puede comprar más productos en algunos países, esto debido a la devaluación de su moneda la hace más competitiva en materia de exportación”.



El economista Luis Enrique García, expresidente de banco de Desarrollo de América Latina (CAF), que fue invitado para el primer Foro Empresarial Cochabamba 2018, recomendó que se busque una solución a la política cambiaria.



“No creo que sea el momento para hacer el ajuste, pero tiene que hacerse. Todos los países están haciendo adecuaciones en su tipo de cambio y si uno no hace, se queda anclado y pierde competitividad para otros sectores”.



Explicó que, si bien esta política cambiaria no afecta a lo que son hidrocarburos y minería, sí se ve la problemática en otros productos de exportación.



PROBLEMÁTICAS Bellott explicó también que en el congreso se abordó la necesidad de hacer respetar las normativas que tienen que ver con el accionar de la actividad empresarial, ya que muchas autoridades están tomando decisiones por encima de la norma.



Explicó que se busca que el Gobierno y otras instancias coordinen con los empresarios en la creación de normativas, además de tener un diálogo abierto en el tema de políticas de recaudación.



Dijo que “se debe revisar el Decreto Supremo 1802 para analizar el crecimiento de las regiones y los sectores, y no podemos tomar una regla en común para todo el país”.