Determinan iniciar proceso disciplinario a jueza Pacajes por caso bebé Alexander



18/09/2018 - 21:11:58

Sucre, (ABI).- El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, informó el martes por la noche, que la Sala Plena determinó iniciar un proceso disciplinario a la jueza Patricia Pacajes, quien habría admitido que sabía que el médico Jhiery Fernández era inocente de la supuesta violación del bebé Alexander ocurrido en la ciudad de La Paz en 2014.



"Se ha abierto el proceso disciplinario correspondiente, este proceso tiene que ser notificado debidamente, en el marco de procedimiento a la jueza, en este caso, entendemos que ella está con baja médica por dos días, nosotros no podemos iniciar ningún acto, ninguna decisión, porque debe cumplirse el debido proceso", afirmó a los periodistas.



En un audio que fue hecvho público por medios de comunicación el pasado fin de semana, Pacajes admite haber sentenciado al médico Fernández a 20 años de cárcel sin pruebas y señala que no existió violación al bebé Alexander en el hogar de niños Virgen de Fátima de La Paz.



Michel explicó que una vez que sea notificada la juez se procederá a abrir la investigación y asumir las acciones que correspondan, entre ellas la suspensión precautoria, como medida cautelar de sus funciones, mientras se realice el proceso de investigación.



"No se puede notificar a una persona que no está en ejercicio sus funciones", aclaró.



Asimismo, el magistrado manifestó que ese Órgano Judicial actuará con todo el "rigor de ley" en el marco de sus competencias y funciones que correspondan en derecho si se logra comprobar el delito en el que habría incurrido Pacajes.



"En unos diez días ya van a tener los resultados definitivos en esta temática", complementó.



El 13 de noviembre de 2014, el bebé de ocho meses Alexander perdió la vida a raíz de un paro cardiorrespiratorio, además por un sangrado profuso por la región anal.