Caso Alexander: Blanco denuncia que buscan perjudicarlo en su postulación a Fiscal General



18/09/2018 - 18:43:33

La Paz, (ABI).- El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, denunció el martes que consorcios de abogados pretenden perjudicarlo en su postulación al cargo de Fiscal General del Estado con el audio, en el que la presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia, Patricia Pacajes, admite que el médico Jhery Fernández, sentenciado a 20 años de cárcel, es inocente y que el bebé Alexander no fue violado.



"Yo veo que el interés de algunos consorcios de abogados y personas no es el caso bebé Alexander ni derechos del médico Jhery Fernández, lastimosamente el interés es perjudicarme y desprestigiarme a mí", dijo a los periodistas.



Blanco lamentó que un hecho que fue discutido, analizado y resuelto en el escenario jurídico ahora se tenga que solucionarse en otra escena de carácter político y mediático.



Explicó que en el caso del bebé Alexander no solamente se colectó prueba suficiente, además que la sentencia no fue de una autoridad, sino de tres jueces colegiados que forman el Tribunal Décimo de Sentencia.



Dijo que la comisión de fiscales que investigó ese caso presentó "prueba suficiente" que sirvió para generar convicción en las autoridades jurisdiccionales.



Señaló que entre las pruebas no solamente hay actas, sino que se cuenta que el médico se negó a hacerse muestras y pericias que son importantes en el proceso, además que contra Fernández hay antecedentes de agresión sexual a una de sus familiares.