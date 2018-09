Seguro Universal de Salud priorizará cáncer pediátrico: Terrazas



18/09/2018 - 16:33:17

La Paz, (ABI).- El viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, informó el martes que el Seguro Universal de Salud priorizará la atención del cáncer, y en particular el pediátrico.



"El objetivo es que máximo en tres y hasta cinco años podamos llegar a una cobertura total, pero una de las prioridades que tiene el hermano presidente Evo Morales es el tema de cáncer, en especial el pediátrico", dijo a los periodistas.



Terrazas explicó que se apunta que la implementación de ese seguro beneficie a casi 6 millones de personas que no cuentan con ningún seguro a corto plazo.



Indicó que será "gradual" y que a partir de 2019 los establecimientos de salud comenzarán a atender sin costo alguno las enfermedades más recurrentes en cada región del país.



"Uno de los principios del Seguro Universal es que es único y universal, no va a haber diferencias, aclarar que es solamente para las personas no aseguradas", señaló.



El viceministro dijo que se realizará un perfil epidemiológico que es la descripción de las enfermedades más recurrentes, que permitirá identificar las poblaciones de mayor riesgo y las enfermedades que causan mayor mortalidad, para comenzar a brindar la atención desde la consulta externa, procedimiento, diagnóstico y tratamiento.



Mencionó que adicionalmente a los 200 millones de dólares comprometidos por el Gobierno para sostener ese seguro, se sumará la coparticipación de 15,5% que destinan las alcaldías a la salud.