Trump: FBI no debe investigar las acusaciones contra Kavanaugh

18/09/2018 - 16:28:35

VOA.- El presidente de EE.UU, Donald Trump, dijo el martes que el FBI no debería investigar las acusaciones de agresión sexual hechas por una profesora de California contra su nominado para el Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, y agregó que quiere que sea confirmado rápidamente para el cargo.



Al ser consultado acerca de si pediría a la Oficina Federal de Investigaciones que abra su verificación de antecedentes sobre Kavanaugh, Trump dijo a los periodistas en la Casa Blanca: "No creo que el FBI realmente deba involucrarse porque no quieren involucrarse. Si quisieran hacerlo, ciertamente lo harían, pero como saben, dicen que esto no es realmente lo suyo".



Su comentario se produjo durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto con el presidente de Polonia, Andrzej Duda, de visita en EE.UU.



Los miembros del Comité Judicial del Senado de EE. UU. debían votar el jueves sobre la nominación del juez federal ante el Tribunal Supremo, pero eso cambió después de las acusaciones de Christine Blasey Ford de que Kavanaugh intentó agredirla sexualmente durante una fiesta cuando eran estudiantes de secundaria.



Kavanaugh ha negado la acusación.



Trump no solo volvió a defender la honorabilidad de Kavanaugh sino que admitió sentirse "terrible" por lo que tiene que pasar la familia de su nominado a la Corte Suprema.



El presidente republicano del panel, el senador Chuck Grassley, dijo que pospondría la votación y que ahora sostendría una audiencia con Kavanaugh y su acusadora el lunes.



Trump culpó a los demócratas por la demora semanas antes de las elecciones al Congreso de mitad de período de los EE.UU. el 6 de noviembre, pero dijo que había tiempo suficiente para confirmar su elección antes de las elecciones.



"Es un proceso, y todos nos sentimos, hablando por todos los republicanos, sentimos que queremos pasar por este proceso y queremos dar a todos la oportunidad de decir lo que tienen que decir. Así que tenemos tiempo disponible. retrasará el proceso hasta que se termine. Hemos invitado a todos", dijo.



Trump defendió recientemente a Kavanaugh diciendo que “tiene intelecto sobresaliente. Un juez sobresaliente. Respetado por todos. Ni siquiera una pequeña mancha en su récord”, afirmó en declaraciones a la prensa el lunes.