Abren investigación por presunto audio de jueza en caso bebé Alexander



18/09/2018 - 16:18:45

Cochabamba, (ABI).- El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, informó el martes que el Ministerio Público abrió una investigación sobre el caso de un audio con la presunta voz de la presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz, Patricia Pacajes, en el que se escucha que se condenó al médico Jhiery Fernández por la muerte del bebé Alexander, a pesar de que era inocente.



"He instruido ayer, lunes, que se apertura una investigación en el Ministerio Público (...) y hoy voy a estar en La Paz para ver en persona esta situación", informó a los periodistas.



En ese audio, Pacajes admite haber sentenciado al médico Jhery Fernández a 20 años de cárcel sin pruebas y señala que no existió violación al bebé Alexander en el hogar de niños Virgen de Fátima.



De acuerdo con Guerrero, la investigación requiere establecer la legalidad en la obtención del registro sonoro, para luego someterla a una prueba pericial que determinará si la voz que se escucha es o no de la presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz.



"Y a partir de este proceso de investigación esta juez deberá responder por estas situaciones. Si son ciertas esas afirmaciones y si el audio corresponde a su persona deberá demostrar y deberá probar esa situación que se afirma en los audios", complementó.



El Fiscal General aseguro que la investigación se realizará con objetividad y el marco de la norma y sus procedimientos.