La increíble celebración de Leo de Lozanne y Sandra Echeverría a su hijo Andrés



18/09/2018 - 15:18:19

Quien.- El pequeño Andrés cumple este 18 de septiembre tres años, y sus papás, Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverría lo quisieron festejar de la manera más divertida: con una visita a Disneyland.



La pareja, que combina su residencia entre México y Estados Unidos, aprovechó su tiempo libre para pasar un rato muy entretenido con el pequeño, que disfrutó de los juegos mecánicos y de convivir con algunos icónicos personajes de Disney, como Minnie Mouse.



Y no fue el único; su famosa mamá tampoco quiso dejar pasar la oportunidad de saludar a Mickie Mouse y de disfrutar del parque de Diversiones. “Les comparto un poco de la celebración de Andrés en Disneyland!¡Muchas gracias por el tour!”, escribió Sandra en Instagram.





Y la celebración no terminó ahí, porque Sandra y Leo llevaron a Andrés a The Gentle Farm, una granja que como su nombre lo explica, da asilo a los animalitos que han sido abusados. Según contó Sandra, conocieron por ejemplo a un caballo sin ojo, pero con una actitud amorosa para con los visitantes.



Andrés de Lozanne nació el 18 de septiembre de 2015, y es el primer hijo de la pareja formada por Sandra y Leonardo. El rockero tiene otros dos hijos, Bruno y Alexis, fruto de su relación con Marcela Cuevas .