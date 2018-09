Kendall Jenner sorprende con atrevido desnudo en redes sociales

18/09/2018 - 15:16:23

Quien.- Kendall Jenner dejó sin habla a sus más de 95 millones de seguidores en Instagram al compartir una fotografía y un pequeño video en el que mostró su cuerpo al desnudo. Con una precisión milimétrica, la estrella de televisión logró retratarse en un espejo circular mostrando su torso sin dejar al descubierto sus atributos más íntimos.



En cuestión de minutos, la publicación logró obtener la sorprendente cantidad de 4.5 millones de likes: “Técnicamente este es solo mi torso”, escribió Kendall junto a las imágenes, las cuales no pudieron recibir comentarios ya que la modelo decidió desactivarlos en esta ocasión.

Aunque la modelo decidió ausentarse de las pasarelas durante la última edición del NYFW, esta semana participó en el primer desfile de Burberry con Ricardo Tisci como director de la mítica firma británica. Orgullosa, Jenner compartió algunos momentos del espectacular evento en su cuenta de Instagram.



Aunque los últimos días han estado repletos de compromisos laborales para la modelo, su famosa familia ha tomado un respiro de sus apretadas agendas para pasar tiempo de calidad en familia. Por un lado, Kim Kardashian, Kanye West y su pequeños se encuentran disfrutando de una divertida escapada familiar a la playa.





Mientras tanto, Kris Jenner se ha robado todas las miradas en redes sociales al presumir su increíble figura en traje de baño a los 62 años. La matriarca, quien se encuentra vacacionando junto a Kourtney Kardashian y sus hijos, recibió un sinfín de halagos en Instagram gracias a la apariencia juvenil que ha conservado pese al paso de los años. ¡Ha sido un gran verano para las Kardashian!



