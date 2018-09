Sorpresa Jessica Simpson está esperando su tercer bebé

18/09/2018 - 15:14:27

Quien.- La cantante y diseñadora Jessica Simpson anunció esta mañana que está esperando su tercer bebé al lado de su esposo, ex jugador de fútbol americano Eric Johnson.



"SORPRESA… Esta bebita nos hará una familia de cinco. No podríamos estar más felices de anunciar esta preciosa bendición de vida", posteó en Instagram junto a una fotografía de sus hijos Maxwell Drew, de seis años, y Ace, de cinco, jugando en un jardín con globos rosas.



Jessica nunca ocultó su deseo de tener un tercer hijo, de hecho, en abril pasado, confesó que la pareja ya estaba trabajando “arduamente” para darle un hermanito a sus pequeños.





”Mi hija va a cumplir seis años el 1 de mayo, mientras que mi hijo llegará a los cinco el próximo 30 de junio. Y claro, cada vez que lo pienso me digo a mí misma: "Espera, este niño ya no es un bebé, es casi un hombrecito". Y encima mi hija ya se cree una adolescente, por lo menos Ace todavía se porta como un bebé en ciertos aspectos. Mi marido y yo siempre estamos "trabajando" para ampliar la familia. Pero la verdad es que no sabemos qué va a pasar. Sería un milagro si ocurriera". No importa lo que pase en el futuro, Jessica y Eric han dejado claro tras cuatro años de matrimonio y dos hijos en común que su historia de amor no podría ser mejor”, contó a Entertainment Tonight.



Hasta el momento, se desconocen detalles del embarazo de la cantante y diseñadora.



Ver esta publicación en Instagram This little baby girl will make us a family of five. We couldn’t be happier to announce this precious blessing of life. Una publicación compartida de Jessica Simpson (@jessicasimpson) el 18 Sep, 2018 a las 7:16 PDT