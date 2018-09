Kanye West quiere mudarse a Chicago y vivir ahí el resto de su vida. ¿Por?



18/09/2018 - 15:12:13

Quien.- Habrá que preguntar a Kim Kardashian qué le parece la idea y si de verdad está dispuesta a abandonar su residencia de Calabasas (California) para contentar así a su marido, pero de primeras resulta bastante asombroso -a menos que ya haya tratado el tema con ella- que el rapero Kanye West se haya animado a revelar abiertamente su deseo de mudarse de vuelta a la ciudad que le vio nacer, Chicago, y permanecer allí el resto de sus días junto a la familia que comparte con la socialité.



Eso es al menos lo que se desprende de la aparición estelar que realizó Kanye durante el concierto que, el pasado fin de semana, ofreció su buen amigo Chance the Rapper en la urbe más poblada del estado de Illinois, en la que además de cantar a dúo con su compañero de profesión, no quiso dejar pasar la oportunidad de dejar patente el amor que siempre le ha profesado a su hogar.



"Quiero darle las gracias a mi hermano Chance por traerme de vuelta a Chicago. Me gustaría decirles que volveré a Chicago algún día para no abandonar la ciudad nunca más", les dedicó a los numerosos espectadores que se dieron cita en el evento del pasado sábado.





A la espera de que Kim o cualquier otro miembro del clan Kardashian se pronuncie sobre los planes de futuro de Kanye -padre de tres hijos con la socialité-, hay que recordar también que la polifacética celebridad es plenamente consciente del fuerte vínculo que su marido mantiene con su ciudad natal, hasta el punto de que le permitió que su tercer retoño, la pequeña Chicago, recibiera su nombre precisamente del lugar de procedencia de su famoso progenitor.



"Mi bebé, la hermosa y dulce Chicago ya está aquí con nosotros. El nombre de Chicago... Todo el mundo me pregunta que de dónde viene y que por qué decidimos ponérselo. Kanye es originariamente de Chicago y la ciudad está muy presente en su día a día y en los recuerdos que tiene de su madre. Así que optamos por llamarla así", explicaba Kim poco después del nacimiento de la niña al tiempo que hacía referencia a la madre del artista, Donda, quien falleció en 2007 como consecuencia de complicaciones derivadas de una intervención de cirugía estética.