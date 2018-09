Ni Sex ni Pistols: El aspecto del ex vocalista de la famosa banda deja sin palabras a la Red

18/09/2018 - 15:07:18

Actualidad.- El músico británico John Lydon, más conocido como Johnny Rotten, ex vocalista de la emblemática banda de punk rock "Sex Pistols" de los años 70, ha sido captado por paparazzi en el aeropuerto de Los Ángeles, California (EE.UU.), informa Daily Mail. Sin embargo, el aspecto del icónico rockero ha cambiado tanto, que resulta casi irreconocible, incluso para sus fans más incondicionales.



La foto de Rotten tomada por los paparazzi muestra a la ex estrella de punk con sobrepeso y ataviado con algo parecido a un pijama a rayas, mientras lleva una bolsa de Duty Free y una pequeña maleta roja. La imagen, que se ha hecho viral, ha sembrado el estupor entre los fans del músico, que se niegan a creer que sea él en realidad.



"¡No puede ser!", escribe un seguidor. "Ha estado comiendo demasiado", comenta otro.