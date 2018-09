Un hombre mete a su hija en una máquina de premios para robar consolas de Nintendo



18/09/2018 - 15:06:17

Actualidad.- Un hombre usó a su hija para robar en un centro comercial en New Hampshire (EE.UU.), pero lo hizo de una forma muy particular: la niña fue introducida por su padre dentro de una máquina de premios.



El Departamento de Policía de Salem difundió un video grabado por un testigo de la escena donde quedó registrado cómo el ladrón sacó diversos objetos (entre los que se destaca una consola Nintendo) y finalmente a su propia hija.



"Se insta a cualquiera que reconozca al sospechoso en este caso a que llame al detective Dempsey al 603-890-2343 o nos envíe un mensaje aquí en Facebook", reza el texto escrito en Facebook junto a las imágenes.



De acuerdo a las fuerzas de seguridad, citadas por CBS Boston, el delincuente es de sexo masculino, "hispano blanco, de entre 20 y 30 años de edad". El día del robo llevaba "una gorra de béisbol negra Sig Sauer, barba, una camiseta azul y pantalones cortos negros con un cinturón Under Armour".