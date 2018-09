COB definirá en ampliado si participa en las Primarias



18/09/2018 - 12:26:06

Erbol.- La Central Obrera Boliviana (COB) definirá en ampliado del jueves en La Paz si participará de las Elecciones Primarias , puesto que se trata de comicios partidarios y varios de sus afiliados no son afines a organizaciones políticas, informó el secretario ejecutivo Juan Carlos Huarachi.



“Muchos de los afiliados al ente matriz no son partidarios, no son afines a un partido político, creemos que vamos a ver cuál va a ser la figura para nosotros. Si bien la COB está en una alianza estratégica con el Gobierno central, pero cómo va a ser nuestra participación o simplemente vamos a ser parte de la gran elección nacional de la gestión 2019”, explicó.



Las Elecciones Primarias son comicios internos en los partidos, donde sólo pueden votar militantes.



No obstante, la COB ya ratificó su posición de que el candidato a vicepresidente de Evo Morales debe ser un obrero, lo cual significa que debería inscribir a su postulante en las Primaras del MAS-IPSP.



Huarachi indicó que en el ampliado del jueves la COB definirá los lineamientos para las Primarias y si impulsará a un candidato proletario a la Vicepresidencia. La reunión se realizará en el cine Miraflores a las 14.30.



El ejecutivo manifestó que si la decisión de la COB es no ser parte de las Primarias, entonces no tendrá ningún representante para el binomio.