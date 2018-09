Los empresarios de Cochabamba hacen cinco demandas urgentes al Gobierno



18/09/2018 - 12:22:36

Opinión.- Los empresarios cochabambinos tienen cinco requerimientos para el Gobierno que, sin son cumplidos, pueden ayudar en el desarrollo del sector privado en una época que consideran difícil, principalmente en el departamento.



El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellott, dijo hoy que en primer lugar las autoridades y funcionarios públicos deben “respetar la ley” y dejar de hacer interpretaciones subjetivas que dañan a la empresa.



La segunda demanda es mayor coordinación a la hora de definir normativas regulatorias. “Se generan normas que al final afectan al sector empresarial y nos resta mayor eficacia y mayores resultados. Perdemos demasiado tiempo en reflexionar normativas”, indicó.



El tercer requerimiento es diálogo abierto sobre el código tributario. “Hay demasiados sectores, instituciones, que están generando normativas sancionatorias y recaudacionistas que están distorsionan el concepto del tributo. Sectores están siendo afectados por temas de multas que no deberían generar ningún tipo de efecto en el funcionamiento de las empresas”, explicó.



Por otro lado, señaló que es necesario hacer un análisis y una revisión de la política cambiaria porque los exportadores necesitan ser más competitivos. “No estamos diciendo que se tenga que devaluar la moneda, sino estudiar otros mecanismos para apoyar al sector exportador. Bolivia necesita generar divisas”, dijo Bellott.



Finalmente, como quinta demanda, y una de las más importantes y reiterativa es reconsiderar el cálculo del segundo aguinaldo. La FEPC pide considerar las “condiciones reales de regiones y sectores. No todas las regiones crecen. Hay una importante inversión para Cochabamba, pero para esta gestión no va a surtir el efecto”, finalizó Bellott.