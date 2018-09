Según audio, la forense que hizo el reporte errado sobre el médico era novia del fiscal Guerrero



18/09/2018 - 12:21:07

Página Siete.- Todo pudo haber empezado por un lío de faldas. Si es cierto lo que dijo la jueza Patricia Pacajes en un audio secretamente grabado, el problema de la terrible injusticia y presiones en el caso del médico Jhiery Fernández fue por un amorío del fiscal Guerrero que desencadenó una serie de acciones irregulares posteriores.



Según Pacajes, que envió a Fernández a la cárcel a sabiendas que era inocente, la forense Ángela Mora emitió un informe forense que señaló que el bebé había sido violado. Posteriormente, debido a que Mora y el IDIF, oficina en la que trabajaba, no admitieron que el reporte estaba mal elaborado, el proceso continuó contra Fernández.



Según el audio, Mora era novia de Guerrero y por ello obtuvo el cargo “por muñeca” y sólo con un año de experiencia. Todo ello llevó a que Fernández esté cuatro años preso por un delito que no cometió. Según su versión, ni siquiera estuvo en el mismo lugar que el niño cuando se produjeron los hechos y ahora demanda ser liberado de inmediato.



“Llaman al médico forense, con dos años de ejercicio, una chica muy simpática, la médica forense Ángela Mora, ella es la culpable de todo. Ella llega y dice: ‘hay violación’ y llama a la prensa. ‘Este niño ha sido violado’. Emite el certificado forense diciendo que este niño ha sido violado. Y sabes ¿quién es Ángela Mora?, chica del Fiscal General del Estado, y no tenía experiencia, tenía un año de experiencia” expresa el audio.



Sobre el supuesto amorío de Guerrero, el audio de la jueza dice: “El Fiscal General (Ramiro Guerrero) ha metido su nariz por su chica Ángela Mora (…) el Fiscal General le presiona (a Patricia Santos, fiscal de distrito) y le dice que ‘aquí debe haber un culpable’”.



“Luego dicen ‘¿a quién hacemos aparecer como violador? El único que estaba como varón ahí era el médico. ¿Qué haces? Lo detienen, lo acusas, detienen al médico. No lo tenían que detener, el médico no hace nada, como testigo va a declarar’ (y fue detenido)”, expresa.



Guerrero califica de bajeza la acusación



“Absolutamente yo quiero decir que es una más de las bajezas que se han ido inventando en este último tiempo”, declaró hoy el fiscal Guerrero al ser consultado sobre la versión de la jueza respecto a que Mora era su novia.



Dijo que no entrará en estas “bajezas” y resaltó su labor en la Fiscalía en los últimos seis años. “Yo no estoy para estos temas, soy una persona que ha dirigido esta institución de manera transparente, ética y profesional, ustedes saben conocen el trabajo y no podemos caer en este tipo de situaciones tan bajas”, acotó.



Comentó, además, que estas son situaciones que buscan desprestigiar a las personas y, a su juicio, son postulantes a la Fiscalía General quienes están detrás de estas acusaciones. Dijo que en su momento dará los nombres, sólo detalló que “son un par de postulantes”.



Respecto a las personas que trabajan en el IDIF, dijo: “Todos los que trabajan no sólo en el IDIF, en el Ministerio Público cumplen ciertos requisitos y ciertos perfiles, como el título en provisión nacional, como la especialidad que deben tener, y es esa la forma de contratar al personal, no se contrata así nomas a cualquiera que no cumpla un requisito, eso incurriría en responsabilidad de quienes están contratando”, declaró.