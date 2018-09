Guerrero denuncia que dos postulantes a Fiscal están detrás del escándalo del audio sobre el caso Alexander



18/09/2018 - 12:18:41

La Razón.- La Fiscalía abrió una investigación por el audio revelado en las horas precedentes que vincula a la jueza Petrona Patricia Pacajes con supuestas revelaciones que dan cuenta que el médico Jhiery Fernández, principal acusado en el caso Alexander, es inocente, informó este lunes el fiscal General Ramiro Guerrero, quien además denunció que dos postulantes a su cargo están detrás de este escándalo.



“En este caso, he pedido a la Fiscalía de La Paz que pueda aperturar (abrir) una investigación, un caso, porque no se puede faltar a la verdad ni se puede caer en este tipo de situaciones tan bajas para querer salvar o sacar un acaso adelante. Consideramos que es un marco totalmente judicial, procesal que se debe resolver esta situación”, señaló este martes en una rueda de prensa en Cochabamba.



Sin divulgar nombres, apuntó a dos postulantes a Fiscal General como los responsables del escándalo que ha consternado a la población. “Sé que hay algunas personas involucradas que están postulando a Fiscal General quienes están detrás de este tipo de situaciones, es lamentable, pero en su momento vamos a decir quiénes. Son un par de postulantes”, denunció.



Explicó que las indagaciones se sustentarán en tres pilares: Establecer si la obtención del audio fue lícita, la forma o mecanismo para acceder a él y si el registro corresponde a la juez citada.



“A partir de ese proceso de investigación esta juez deberá responder esas situaciones si son ciertas y si el audio corresponde a su persona deberá demostrar y probar esa situación que se afirma en el audio”, conminó Guerrero.



La red ATB publicó un audio en el que, se presume, se escucha a la autoridad revelar detalles del caso que en noviembre de 2014 había consternado al país: un bebé de ocho meses falleció en una casa de acogida, según la Fiscalía, por efecto de vejámenes sexuales.



En el registro sonoro divulgado en las horas precedentes, Pacajes revela serias deficiencias en las pesquisas del Ministerio Público y el informe forense, además de presiones de autoridades para hallar un culpable que para las autoridades del Ministerio Público y la justicia era el médico Fernández, el único varón involucrado en el caso.



El titular del Ministerio Público salió al frente de las críticas en contra de la institución que dirige y aseguró que en el caso del bebé Alexander no hubo intereses políticos o de carácter personal para perjudicar al médico tal como se da cuenta en el registro sonoro que se atribuye a Pacajes.



En el audio, que se presume es la jueza Pacajes, cuenta del favorecimiento en la designación de la forense que luego emitió el informe con el que el médico Fernández fue sentenciado a 20 años de presidio por un caso de violación.



Como era el único varón involucrado, el galeno fue imputado pese a no existir pruebas en su contra, da cuenta la mujer del audio en aparente estado de embriaguez. Los padres del médico, Norma Sumi y Félix Fernández, han denunciado que el Fiscal General conocía de su inocencia y lo desafiaron a pronunciarse en ese sentido.



“Es una más de las tantas bajezas que se han ido inventando en este tiempo. La probidad, la transparencia con la que se actuado estos años, ustedes mismo son testigos. Qué interés puede haber, si fuera el caso, de perjudicar a una persona que ni conocemos ni sabemos de sus antecedentes”, dijo Guerrero a la prensa.



Guerrero, quien insistió en que es "una persona que ha dirigido esta institución de manera transparente, ética profesional", llega a La Paz para liderar las pesquisas del caso.