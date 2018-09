Quiroga fustiga a Piñera por cuestionar la honorabilidad de Bolivia con falsedades



18/09/2018 - 12:06:58

La Paz, (ABI).- El expresidente Jorge Quiroga fustigó el martes al mandatario chileno Sebastián Piñera por cuestionar la honorabilidad del pueblo boliviano con "falsedades" sobre la demanda marítima que Bolivia instauró hace cinco años en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



"Los países honorables honran los tratados que firman", manifestó Piñera en alusión al Tratado de 1904, el mismo que sepultó, para el Gobierno de Chile, las aspiraciones de Bolivia a recuperar una salida soberana al océano Pacífico.



"Creo que es un daño enorme que el presidente Piñera siga con la cantaleta del Tratado. Está bien es su línea argumental, pero no a costa de ofender al pueblo boliviano diciendo que nuestro país carece de honor", respondió Quiroga.



Bolivia demanda que Chile cumpla los ofrecimientos hechos por más de un siglo de negociar una salida soberana al océano Pacífico, una cualidad que le arrebató tras una invasión en 1879.



En septiembre de 2015, dos años después que Bolivia instauró la causa del mar en La Haya, los miembros del CIJ echaron por tierra por 14 votos contra dos la impugnación de Chile y el argumento de que el diferendo marítimo quedó zanjado con el Tratado de 1904.



"El señor Piñera lamentable y dolorosamente cuestiona la honorabilidad del país entero, además con falsedades. La demanda de La Haya no es del Tratad de 1904 y la mejor prueba de que hay un tema pendiente es que después de 1904, en 1929, Chile y Perú suscriben un tratado que señala que una sesión a un tercer país, que es Bolivia, requiere la aquiescencia el uno del otro", argumentó Quiroga.



"Entonces, recurrir a esa falacia para ofender la honorabilidad del pueblo boliviano en su conjunto hace daño. No dañemos la relación bilateral acusando o sindicando a los pueblos", complementó el exmandatario.



La Corte de La Haya fijó para el 1 de octubre la lectura de la sentencia del caso de "Obligación de Negociar" una salida soberana al mar.