Así funciona el parche eléctrico contra la migraña que acaba de aprobar la FDA



18/09/2018 - 11:16:20

El Diario NY.- No es una pastilla, ni un antifaz que genera calor; tampoco es un remedio naturista ni un consejo de la abuela: se trata de un parche eléctrico que ofrece tratar con seguridad y eficacia la migraña, la cefalea tensional y la cefalea en racimos.



Se trata de HeadaTerm, un dispositivo que utiliza tecnología de estimulación eléctrica neuronal no invasiva, que acaba de ser aprobado oficialmente por la Food and Drug Administration (FDA) para venderse en el mercado de Estados Unidos como un tratamiento efectivo contra la migraña.



Es una especie de cinturón que se coloca alrededor de la cabeza y usa tecnología de Estimulación Eléctrica Transcraneal (TENS), un mecanismo de precisión que se dirige a los receptores del dolor en el cerebro a través de la neuromodulación.



El dispositivo que acaba de aprobar la FDA.



El dispositivo envía una frecuencia particular de estimulación eléctrica al cerebro, lo que provoca la liberación de hormonas que alivian el dolor como la endorfina y esto, a su vez, genera una mayor tolerancia ante los dolores de cabeza.



De acuerdo con sus fabricantes, HeadaTerm ofrece otros beneficios para la salud, como mejorar el patrón de sueño, pues el insomnio es un síntoma vinculado frecuentemente con la migraña; así como el alivio de la depresión -otro factor relacionado con la migraña-, pues la interacción que produce en el cerebro ayuda a estimular áreas neuronales relacionadas con este padecimiento.



El dispositivo, creado por WAT Medical Enterprise, ya se distribuye en 20 países alrededor del mundo.