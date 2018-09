Fiscal General niega intereses políticos o económicos en caso del bebé Alexander



18/09/2018 - 10:58:08

Cochabamba, (ABI).- El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, negó el martes que haya intereses políticos o económicos detrás de la condena a 20 años de cárcel que recibió en marzo último el médico Jhiery Fernández por la violación del bebé Alexander.



Pero en los últimos días se reveló un audio en el que la jueza Patricia Pacajes asegura que el bebé no fue violado y que el médico sentenciado es inocente.



"Nosotros no tenemos nada oficial, no sabemos si esos audios son verdaderos", informó Guerrero y dijo que ya instruyó una investigación del Ministerio Público para establecer la autenticidad de la voz de Pacajes en la grabación.



En el audio, la jueza implicó a fiscales en el proceso pernal irregular que habría terminado con el encarcelamiento del médico Jhiery Fernández en el penal de San Pedro de La Paz.



"Aquí no hay interés económico, interés político, de ninguna índole. El trabajo que se hace es con total y absoluta objetividad y eso es lo que siempre se ha pedido desde la fiscalía en todos sus casos", aseguró Guerrero.



En la víspera, el ministro de Justicia, Héctor Arce, pidió al Consejo de la Magistratura establecer la autenticidad del audio revelador y calificó ese caso como "extremadamente grave" que se amerita una inmediata investigación.