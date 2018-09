CRE inicia la era de los vehículos eléctricos en Bolivia



18/09/2018 - 10:21:37

Santa Cruz.- En una apuesta por la innovación tecnológica en el sector transporte, la Cooperativa Rural de Electrificación, CRE R.L., pone en circulación dos vehículos que funcionan con energía eléctrica, de la marca Renault, entregadas ayer lunes por Imcruz y que pertenecen al modelo Kangoo Z.E. Es una furgoneta comercial que ofrece 60 CV, 180 km de autonomía y alcanza una velocidad de 130 km/h.



“Hace un año que decidimos innovar con la compra de vehículos que no consuman combustibles fósiles que contaminan y son subvencionados por el Estado. Apostamos por estas furgonetas eléctricas que cumplen con todas las normas de seguridad y nos permiten dar un mensaje de respeto y cuidado al medio ambiente, sin descuidar la calidad del servicio que prestamos”, señaló Miguel Castedo, presidente del consejo de Administración de CRE.



Las Kangoo Z.E. se incorporarán al trabajo de CRE, prestando servicio en la inspección de instalaciones y reclamos confirmando el interés de los países de la región por el vehículo eléctrico. Renault es la firma automotriz que más invierte en la investigación, desarrollo y producción de vehículos eléctricos a nivel mundial, razón por la cual es la única marca en el mundo que cuenta con una gama completa de estos vehículos.



Castedo anunció que los vehículos serán exhibidos en su stand de la Feria Exposición, en lo que espera será una novedad para el público que se dé cita al campo ferial. “Invitamos al pueblo cruceño a visitar nuestro stand y conocer de cerca estas unidades que son nuestro regalo a Santa Cruz, en el 208 aniversario de la gesta libertaria de 1810”.

Señaló además que previo a la compra de estas unidades estuvieron en Uruguay donde constataron que la furgoneta Kangoo Z.E prestaba servicio en una empresa eléctrica estatal. “Vimos que estaban dadas las condiciones para que iniciemos un plan piloto e importar estos vehículos. La mejor oferta fue la de Imcruz con la furgoneta Renault porque nos garantiza asesoramiento técnico y mantenimiento”, sostuvo.



El gerente general de CRE, Mario Carmelo Paz, mostró su complacencia con las pruebas realizadas a los automotores por su versatilidad y anunció que una tercera unidad de la familia Renault entrará en servicio a inicios de 2019. “Creemos que la tendencia mundial hacia el uso de estos vehículos es irreversible y nosotros por responsabilidad con nuestro pueblo no podíamos estar al margen”, argumentó.



Por su parte, Mónica Argandoña, Brand Manager de Renault Bolivia, expresó que con este primer paso se abren las puertas hacia los vehículos eléctricos en el país, con modelos para la familia, el comercio e incluso juveniles, que son amigables con el medio ambiente. Acotando que uno de cada tres automóviles eléctricos que circulan en Europa, son de la marca francesa.



Actualmente los vehículos eléctricos en el mundo están con una sobredemanda lo que ha generado que exista una falta de suministro de baterías eléctricas. En esta primera etapa y dado el proyecto con la CRE, se tendrá hasta enero 2019 cuatro unidades circulando en nuestro país y las ventas a público serán generadas a pedido con una espera aproximada de seis meses.



“Apostando a este proyecto y siguiendo la tendencia mundial, IMCRUZ ha realizado una gran inversión habilitando espacios en sus talleres para la atención de estos vehículos, los cuales cuentan con herramientas y equipos necesarios para la atención adecuada, además de personal técnico altamente capacitado por Renault”, señaló Enrique Pagola, gerente general de IMCRUZ.



Sus características



La furgoneta Kangoo Z.E. tiene dos versiones, las cuales poseen un motor eléctrico de 44 kW, fabricado en Francia en la planta Cléon de Renault, el buque insignia del Grupo para la producción de motores y cajas de cambios con un gran valor añadido Renault.



La tecnología de este vehículo ofrece muchas ventajas en la movilidad eléctrica a diario; cero ruidos, cero emisiones, pero 100% eficiente y agradable. Equipado con 1 batería que alcanza los 400V y se encuentra ubicada en la parte inferior del vehículo. No lleva caja de cambios, sino un puente de transferencia, que trasmite el giro desde el motor eléctrico hacia las ruedas, este puente de trasferencia opera con un mando selector P (parking), D (drive) y R (retro).



Con su sistema de frenos ABS regenerativos y transmisión automática de una marcha, el nuevo Kangoo Z.E. brinda una aceleración nítida, suave y cómoda.



La batería Z.E. 33 para el nuevo Kangoo, se basa en una innovación importante, un aumento en la densidad de energía sin ningún módulo adicional. Al mejorar la composición química de las células, los ingenieros de Renault han logrado la hazaña notable de aumentar la capacidad de almacenamiento de energía sin aumentar el volumen.



Se destaca en el ámbito comercial por su respeto con el medio ambiente, su gran capacidad de carga de 650 kg y una alta autonomía de viaje de hasta 180 km que puede variar según las condiciones de topografía, hábitos de manejo, tipo de carga y de tráfico, con tiempo de carga máxima de 6 a 9 horas. Esta novedosa y conveniente versión, tiene espacio para dos personas en la cabina delantera.



El Renault Kangoo ZE es el vehículo de reparto líder en Europa con una participación de mercado del 40%.