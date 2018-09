Destroyers-R. Pari y Blooming-Sport Boys: Atrayente doble jornada en el Tahuichi



18/09/2018 - 08:16:51

El Día.- Una atractiva e importante jornada doble se jugará hoy en el estadio “Tahuichi” Aguilera, con cuatro clubes cruceños que necesitan sumar las tres unidades en juego, con el fin de reforzar sus ambiciones en el campeonato Clausura 2018.



Destroyers-Royal Pari a las 18:15 y, Blooming-Sport Boys a las 20:30 son los encuentros que pondrán en marcha la 11ma fecha que se completará entre miércoles y jueves.



Destroyers-Royal Pari. Por la posición en la que se encuentran y los últimos resultados obtenidos, hacen prever que el choque entre “cuchuquis” e “inmobiliarios”, muy atractivo y apasionante.



Los “canarios” que vienen de ser goleados por Bolívar, necesitan imperiosamente la victoria a fin de no seguir bajando en la tabla.



El buen inicio que tuvo el brasileño Cleibson Ferreira logrando dos victorias consecutivas, lo quiere volver a recuperar ante un rival muy complicado y difícil que marcha puntero del campeonato.



Ferreira podrá volver a contar con el brasileño Tavares, luego de cumplir dos partidos de sanción y es muy posible que sea la dupla de atacantes con Smidt, en tanto que el resto será el mismo que ha venido actuando, a no ser que decida otra cosa.



Blooming-Sport Boys. No menos atractivo será el duelo entre “académicos” y “warneños” que vienen de sendos empates, aunque, los celestes logrado de visitante y los azules de local con un sabor especial ya lo hizo en los minutos finales cuando parecía derrota.



Es muy probable que Erwin Sánchez, DT celeste, realice algunas variantes respecto al partido de Potosí, al que “guardó” algunos hombres al parecer para este partido.