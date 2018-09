El Tigre espera a la U con equipo completo



18/09/2018 - 08:14:23

El Diario.- El plantel de The Strongest, retornó ayer a las prácticas en su complejo de Achumani, el grupo de jugadores está completo y a la espera del lance de mañana miércoles con Universitario de Sucre desde las 20:30 en el estadio Hernando Siles.



El DT, César Farías, podrá contar con su capitán Pablo Escobar y el defensor central Edison Carcelén, el primero suspendido por la acumulación de cinco tarjetas amarillas y el ecuatoriano que cumplió con dos encuentros de sanción por expulsión ante una roja directa



A ellos, se suman los jugadores que se quedaron en la ciudad de La Paz, a su retorno de Arabia Saudita donde participaron con el seleccionado nacional.



El “Tigre” llega al encuentro tras empatar con Sport Boys en Warnes (2-2) el viernes, partido que a criterio de los jugadores era un encuentro accesible y lo perdieron por “fallas del árbitro” Raúl Orosco, en los últimos cinco minutos del lance.



The Strongest, se halla en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 22 unidades acumuladas en 10 partidos jugados, tres puntos menos que el líder Royal Pari que tiene 25 en igual cantidad de encuentros disputados.



El DT venezolano, realizó ayer varias rotaciones entre los jugadores que saltarán al campo de juego mañana, por lo observado, bajo los tres palos estará Daniel Vaca; Marvin Bejarano, Gabriel Valverde (Edison Carcelén), Fernando Martelli y Maximiliano Ortíz; Diego Wayar, Raúl Castro, Walter Veizaga, Rudy Cardozo (Jhasmani Campos); Pablo Escobar (Cristian Novoa) y Rolando Blackburn. Sin embargo, el equipo podría variar, si el estratega así lo dispone hoy.



La dirigencia de The Strongest definió el costo de las localidades para el encuentro del miércoles en el estadio Hernando Siles: Curva 30 bolivianos, Recta de General 40, Preferencia 50 y Butacas 80.