Universitario sin frenos



18/09/2018 - 08:13:19

Correo del Sur.- Si el motor del equipo es el volante ofensivo, se puede decir que los frenos son los mediocampistas de contención y, en este caso, Universitario no cuenta con ellos para enfrentar este miércoles a The Strongest, uno de los equipos más goleadores del campeonato.



Los tres futbolistas en esa posición jugaron el domingo ante Wilstermann, dos de los cuales quedaron inhabilitados y uno es duda para visitar la jaula del Tigre.



Edwin Rivera y Marcos Andia partieron como titulares en la derrota ante los aviadores; el primero fue expulsado a los 82 minutos, mientras que el segundo salió lesionado a los 65’.



Al final de ese compromiso, se supo que Andia sufrió una sobrecarga muscular en el talón de Aquiles y hoy será evaluado para saber si podrá llegar al cotejo en La Paz.



Su reemplazante el domingo fue Mijail Avilés, que a los 70’ fue amonestado y acumuló su quinta tarjeta amarilla, por lo que no podrá jugar ante los atigrados.



Será un dolor de cabeza para el DT Adrián Romero que, al igual que su antecesor Carlos Leeb, está acostumbrado a jugar con dos volantes de contención, tanto de local como de visitante.



La “U” no tiene más jugadores de oficio en esa posición. Alguna vez adecuó en ese puesto a Rodrigo Borda, Ricardo Verduguez, Leandro Maygua, Andrés Giménez y Nahuel Vaca, de quienes tendrá que echar mano para cubrir una de las zonas más importantes del campo de juego.



Sin embargo, esta situación provocaría restar alternativas en otras zonas del campo de juego, una situación que deberá resolver el estratega estudiantil hoy, en el último entrenamiento antes de encarar el cotejo frente a The Strongest.



Pero no todas son malas noticias en campamento estudiantil. Los mediocampistas José Sardón y Dustin Maldonado, ausentes frente a Wilstermann, superaron sus distintas molestias y podrían ser tomados en cuenta para viajar a La Paz.



El argentino tenía una distención en el isquiotibial izquierdo, mientras que el cruceño estaba con un fuerte resfrío.