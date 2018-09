Lamanna, duda en Aurora y Charles es descartado



18/09/2018 - 08:12:02

Opinión.- Aurora prepara el equipo para encarar el clásico de mañana (20:30) frente a Wilstermann, en el que no podrá contar con el centrocampista Charles da Silva. Asimismo, el delantero César Lamanna está en duda, a pesar de que el entrenador Marcos Ferrufino quiere contar con argentino.



Los ánimos en filas del Equipo del Pueblo han mejorado, por lo menos después de la victoria del domingo (1-0) frente a Guabirá y teniendo en cuenta que se enfrentarán a su “eterno rival”, en el estadio Félix Capriles.



Para este compromiso, el técnico Ferrufino y el kinesiólogo Beymar Claros confirmaron que el centrocampista brasileño Charles da Silva no podrá llegar al compromiso, pues sigue recuperándose de la pubalgia que aqueja desde ya hace dos partidos atrás.



En el caso del delantero César Lamanna, el entrenador esperará hasta el último la recuperación del jugador, de un desgarro. Sin embargo, el cuerpo médico indicó que “es difícil” que el ariete pueda llegar en buenas condiciones al cotejo.



“Esperemos que pueda evolucionar para tomarlo en cuenta. Por ahora, estamos viendo qué fichas tendremos para el partido”, declaró el entrenador.



Lamanna entrenó ayer de manera liviana, pues el cuerpo técnico no quiere forzar su retorno, para tenerlo recuperado para el partido. De no ser así, reaparecerá en el siguiente cotejo, que será de visitante ante Destroyers.



“Ahora tenemos que recuperar a la gente, hay algunos golpeados, trataremos de que lleguen en mejores condiciones. Estamos tranquilos por lo hecho el domingo, por ahí estamos poniéndonos nerviosos en algunas jugadas, pero esto va a mejorar”, sostuvo Ferrufino, quien se refirió a Vladimir Castellón, Iván Huayhuata y José Fleitas, que terminaron el partido pasado con molestias en los aductores.



Los tres jugadores, también el entrenador y el kinesiólogo, consideran que los dolores “no son graves” y podrán ser de la partida para el clásico, cotejo que no se quieren perder.



“Todos estamos pensando en el clásico. No creo que sea de gravedad, porque terminé el partido y el dolor llegó a los dos minutos de juego, en un salto. Un partido como el del miércoles será lindo, así que esperemos pueda recuperarme. Mañana (hoy) tendremos el panorama más claro”, dijo José Fleitas, defensa de Aurora.



Para el compromiso de mañana, el técnico ya podrá contar con el lateral cochabambino Caleb Cardozo, que ya cumplió un partido de suspensión, después de recibir la tarjeta roja en el cotejo frente a The Strongest.



Jugadores, cuerpo técnico y dirigencia esperan el apoyo de la hinchada.



2 Victorias



En 10 partidos disputados, el elenco de Aurora solamente consiguió dos victorias, por lo que espera sumar de a tres en el clásico cochabambino, que volverá a disputarse en el estadio Félix Capriles de Cala Cala.