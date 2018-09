Guabirá, en alerta roja: no gana desde hace un mes

18/09/2018 - 08:10:40

Página Siete.- Las cinco derrotas al hilo en Guabirá, que lo estancaron en el torneo Clausura de la División Profesional comenzaron a preocupar al presidente del club rojo, Rafael Paz, que era el más optimista de su equipo y ahora empieza a notar un panorama sombrío, puesto que el azucarero se va comprometiéndose más con el descenso de categoría.



Para Paz la solución al problema no pasa por despedir al entrenador Víctor Hugo Antelo, al que volvió a dar su respaldo total, sino por un cambio de actitud de los jugadores, que son los protagonistas en los partidos. ¿Cómo hacer reaccionar a sus futbolistas? Ese será el tema para su tratamiento en la reunión de directorio de hoy, porque hasta se contrató a un coach deportivo para motivar a los jugadores para que busquen las victorias y no dio resultados.



Paz no quiso adelantarse a la forma en que se procederá con el plantel que tiene los sueldos al día y no responde.



Los jugadores azucareros coincidieron en señalar que no hallan explicación a la mala racha. El encuentro contra Bolívar, este jueves, según los futbolistas rojos, será la mejor ocasión para volver a la senda del triunfo y comenzar a remontar posiciones.



Guabirá no conoce de victorias desde hace un mes.