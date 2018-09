Aviadores y celestes, después de cuatro años en el Félix Capriles



18/09/2018 - 08:09:14

Los Tiempos.- Pasaron cuatro años, cinco meses y 11 días desde el último enfrentamiento entre Wilstermann y Aurora en el estadio Félix Capriles. Mañana (20:30), los dos equipos volverán a jugar en el recinto de Cala Cala, después de haber disputado los últimos clásicos vallunos en Ivirgarzama y Sacaba.



Esa última vez en el Félix Capriles fue de alegría para los celestes, porque doblegó 2-0 a Wilstermann, en el último encuentro de la Liga (hoy División Profesional) antes del descenso del Equipo del Pueblo entre 2014 y 2017.



En aquella oportunidad (noche del lunes), el Equipo del Pueblo se hizo fuerte ante su tradicional rival, al que superó con goles de Charles Da Silva (50’ PT) y Eduardo Vallecillo (12’ ST), en partido correspondiente a la fecha 13 del certamen Clausura 2013-2014, marcado por el juego fuerte y que derivó en las expulsiones de cuatro jugadores: Javier León y Darwin Lora, en el Celeste; Edward Zenteno y Augusto Andaveris en el Rojo.



Luego de la conclusión de la temporada 2013-2014 y que derivó en el descenso popular, los enfrentamientos entre ambas escuadras se redujeron en amistosos o torneos de pretemporada.



Con el regreso de Aurora a la División Profesional en la temporada 2018, el clásico cochabambino volvió a disputarse, pero en escenarios no habituales: Ivirgarzama y Sacaba, porque el estadio Félix Capriles fue cerrado para su refacción con miras a los XI Juegos Suramericanos 2018.



Por el torneo Apertura, Aurora 0-0 Wilstermann se jugó en Ivirgarzama, el 25 de febrero pasado (fecha 5).



Por la fecha 12 en el estadio Municipal de Sacaba, Wilstermann goleó 5-1 a Aurora.



Para este nuevo clásico, el Aviador pondrá a la venta 20.000 localidades con los siguientes precios: Preferencia 80 bolivianos, General 60 y curvas 40.







Desde 1977 hasta la fecha, Wilstermann ganó 37 partidos; Aurora, 20, y se dieron 21 empates.







SAUCEDO ESTARÁ PRESENTE EN EL CLÁSICO VALLUNO



Luego de practicarle un estudio para descartar cualquier lesión de gravedad, el volante mixto de Wilstermann, Fernando Saucedo, estará presente en el lance de mañana (20:30) ante Aurora, por la fecha 11 del certamen Clausura de la División Profesional.



Según el informe del galeno rojo, Luis Montaño, el futbolista sufrió el domingo una contusión en el muslo de la pierna derecha, descartando alguna lesión mayor.



“Saucedo no tiene un cuadro de gravedad, entonces sí podrá jugar con el equipo. Es el único caso registrado”, declaró Montaño.



Mientras, en el caso de Ricardo Pedriel (recuperación de la rodilla izquierda) y Serginho (tendinitis tendón de Aquiles tobillo derecho), el médico dijo que ambos se hallan en fase de recuperación y podrían llegar para el subsiguiente cotejo.



Anoche, Wilstermann entrenó a puertas cerradas en el estadio Félix Capriles.







FLEITAS LLEGA AL PARTIDO Y FERRUFINO ESPERA POR DOS



La trascendental victoria del domingo (1-0) sobre Guabirá en Colcapirhua dejó mayor tranquilidad en las filas del Equipo del Pueblo, empero algunos sustos y dudas inquietan al equipo de Marcos Ferrufino.



Es el caso del zaguero paraguayo José Fleitas, quien sufrió un pinchazo en el aductor de la pierna derecha, situación que derivó en una ecografía que reveló que solo se trata de sobrecarga muscular.



“Gracias a Dios, no salió nada malo, sólo se trata de una sobrecarga. Temía por un desgarro. Espero llegar al partido”, indicó el defensa guaraní.



No obstante, para el estratega popular aún hay cuadros médicos que deben develarse hoy, como el del defensor Iván Huayhuata y el delantero Vladimir Castellón, que presentaron dolencias y fatigas musculares.



El posible retorno de César Lamanna es una de las alternativas en Aurora.



Charles Da Silva sigue siendo baja.