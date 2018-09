Reinicia bloqueo de ruta Monteagudo-Santa Cruz



18/09/2018 - 08:02:43

Correo del Sur.- Los ex trabajadores de la empresa José Cartellone retomaron el bloqueo de la ruta hacia Santa Cruz en el Chaco. Tras un cuarto intermedio, el reclamo por el pago de salarios y beneficios sociales devengados desde mayo volvió a tomar la carretera.



Luego de que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y el presidente de la Brigada Parlamentaria de Asambleístas de Chuquisaca, Elmar Callejas, pidieran un plazo de 48 horas para efectivizar el pago, los ex trabajadores decidieron reactivar el bloqueo en la ruta Monteagudo-Santa Cruz.



“Desde el día viernes no hemos tenido el llamado de ninguna autoridad de la ABC, mucho peor los señores de la José Cartellone”, afirmó uno de los dirigentes al ratificar la medida e informar que la solicitud del diputado Callejas recibió un rotundo "no" en la reunión realizada anoche.



En conferencia de prensa, Callejas informó que las obras del túnel de Incahuasi, ubicado en el tramo Muyupampa-Ipati no se reiniciaron y admitió que ya no hay confianza en la empresa José Cartellone con la que se tiene una deuda de 8 millones.



El diputado aseguró sin embargo que desde enero a mayo la ABC cumplió con el pago a la constructora con un monto de 30 millones de bolivianos y lamentó que la empresa no haya tenido la voluntad de solucionar el problema con los 150 trabajadores que exigen la cancelación de sueldos, liquidaciones y beneficios sociales. “Ahora hay riesgo de que la empresa abandone a los trabajadores”, añadió.



El presidente ejecutivo de la ABC, en audiencia pública, se comprometió a saldar las deudas con los trabajadores hasta el 22 de agosto para que el 11 de septiembre se retomará la obra, lo cual no ocurrió, por lo que el diputado Horacio Poppe avizora una rescisión de contrato con la empresa argentina.