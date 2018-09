Empresarios buscan simplificar moroso trámite para emprender



18/09/2018 - 08:01:23

Opinión.- De 192 trámites vinculados a la actividad empresarial, 60 corresponden a la apertura de una empresa, cantidad considerada “no razonable”. Este dato se dio a conocer en el primer Foro Empresarial Cochabamba 2018, con el objetivo de analizar el rol de la economía y del empresariado de la región.



Guillermo Pou Mont, segundo vocal de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), en su disertación “Sobre regulación y burocracia grandes problemas para el desarrollo”, dijo que esta cantidad de trámites (60) provoca un impedimento de progresar, debido a una excesiva carga burocrática a la hora de iniciar un emprendimiento.



Explicó que una empresa funciona en cuatro momentos, cuando se crea, cuando se gestionan todos los procesos administrativos (pago de impuestos), cuando se opera (permisos) y cuando se cierra, pero que el tema de la burocracia es un elemento que ha provocado una preocupación dentro de la Confederación.



Dijo que la cantidad de trámites está relacionada con el Ministerio de Trabajo, sustancias controladas, Registro de Comercio, Impuestos Nacionales, Registro Notarial, Gobierno Municipal y Administración de Pensiones. Se analizó la sencillez o complejidad en base a una serie de factores como la arbitrariedad, ambigüedad, demoras, opacidad y el riesgo moral.



Explicó que entre los problemas frecuentes de estos trámites esta la falta de una relación dentro de una entidad pública, ni de esa entidad con otras instituciones para hacer el trámite.



También que son manuales y que hay mucho riesgo debido a que no hay un criterio de orden procedimental. Existe un peligro moral, debido a que hay un pedido de coima, y los requisitos en muchas ocasiones son absurdos.



Señaló que “los trámites son arbitrarios y de ahí viene la demora, ya que no se conoce dónde va tu trámite y en el acceso no se puede mirar como va tu diligencia”.



Pou Mont explicó que el “funcionario público tiene que meterse a la cabeza que su labor es cumplir a tiempo los controles de regulación y estos mecanismos deberían ser simples para que los ciudadanos puedan convivir con ello y así reducir la informalidad. Debe ser rápido para que no se tenga que invertir una cantidad de tiempo extraordinaria en cumplir estos trámites y ser baratos para que el costo de la formalidad sea menos que el costo de la informalidad”.



Agregó que “en este momento, todo funciona al revés, es complejo, toma demasiado tiempo y es carísimo, por eso se tiene una economía informal en 70 por ciento ”. Dijo que muchos trámites son innecesarios, pero más allá de que estos 192 sean necesarios, el desafío es que sean sencillos, rápidos a bajo costo y eso involucra un trabajo muy fuerte con los sistemas y con las personas para que esto pueda ser viable.